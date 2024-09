Klára Skálová dnes 18:28

/OBRAZEM/ Čtyři roky rozhodovali o investicích, reprezentovali náš kraj či se snažili splnit to, co nám voličům v roce 2020 ve volebních kampaních slibovali. Ve čtvrtek 12. září se sešli v tomto složení naposledy. V zasedací místnosti zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje se totiž uskutečnilo poslední zasedání. Už příští víkend si budeme volit zastupitele nové. Kdo z 55 zastupitelů svůj post obhájí? A pro koho to bude naopak skutečně naposledy? A otázka nejdůležitější? Kdo bude stát v čele kraje po další čtyři roky? Už brzo uvidíme.