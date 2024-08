Soukromá firma, která provozuje 17 poboček Pošta Partner, zpronevěřila podle tiskového mluvčího České pošty Matyáše Vitíka peníze svěřené Českou poštou, a to v řádu jednotek milionů korun. Tyto finance byly určené na výplatu poštovních poukázek a důchodů.

„Česká pošta po svém zjištění o těchto manipulacích okamžitě vypověděla smlouvy na provozování všech zmíněných sedmnácti pošt Partner a podala trestní oznámení. Starostové dotčených obcí jsou o situaci informováni. Důchody, které měly být vyplaceny na sedmnácti poštách Partner, budou adresátům předány buď na poště, která bude poskytovat poštovní služby místo dosavadní pošty Partner, nebo pracovníky kontaktní sítě, kteří adresátům doručují listovní zásilky,“ uvedl k výplatě důchodů Matyáš Vitík.

V podstatě mělo podle informací Deníku dojít ke zpronevěře peněz, které Česká pošta poskytuje zálohově partnerské firmě na výplaty důchodů a k dalším účelům. Klienti ale nebudou nijak postiženi, všechny výplaty jsou zajištěny a Česká pošta bude vymáhat škodu po partnerské firmě.

Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány náhradními pobočkami.

Velká část poboček Pošta Partner, které byly uzavřeny je na Moravě. V jižních Čechách se jedná o dvě pobočky na Táborsku ve vesnicích u Chýnova.

V republice fungují stovky poboček Pošta Partner

V celé republice jsou v provozu stovky poboček Pošta Partner. V principu se jedná o výdejní a příjmová místa, která provozují obce nebo soukromníci a případně i jiné subjekty. Distribuci na pobočky a z poboček zajišťuje Česká pošta. Provoz samotné pobočky je pak věcí partnera. Většinou se jedná o místa, kde předtím byla pobočka České pošty. Například za rok 2022 došlo po celé České republice k převodu 64 poboček České pošty na systém Pošta Partner. V roce 2021 vzniklo 60 nových partnerských filiálek. Celkem existovalo k počátku roku 2023 v České republice 813 pošt Partner.

V případě, že by provozovatel Pošty Partner v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.

Z Radenína a Vodic do Chýnova

Na Táborsku se zavření poboček Pošta Partner týká Radenína a Vodic. Pro obě místa se nyní náhradní poštou stane pobočka České pošty na Gabrielově náměstí v Chýnově.

Pro klienty České pošty je možné dojet do Chýnova, nebo si přes chýnovskou poštu dohodnout doručení důchodů nebo jiných zásilek včetně balíků z poštovního depa Tábor. V Radeníně fungovala pobočka Pošta Partner několik let. Bližší pokyny pro nastalou situaci najdou občané na webu obce Radenín. Vodický starosta Josef Novák potvrdil, že informaci o uzavření pošty dostali. Ale neuvolněný starosta zatím v pátek k polednímu neměl žádnou reakci od obyvatel. „Dozvěděl jsem se to dnes, telefonicky,“ uvedl pro Deník Josef Novák s tím, že podle jeho informace by měly být pokyny pro klienty vyvěšené na zavřené pobočce Pošta Partner.