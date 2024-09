Povodně zasáhly v roce 2002 jih Čech. A to od 8. do 14. srpna. Jedním z nejzasanějších míst bylo Pražské předměstí.

Klára Skálová dnes 15:00

/OBRAZEM/ Někteří z nás to mají před očima ještě dnes. Psal se sedmý srpen 2002, když České Budějovice a celý region zasáhla první ze celkových tří povodňových vln. Pojdme se spolu ohlédnout zpět do doby před dvaadvaceti lety, kdy do jižních Čech dorazila stoletá voda.