Ta se rozpíná na rozloze 6300 km² a v Česku patří k nejrozsáhlejším. Napojeno na ní je 172 měst a obcí, v nichž žije na 400 tisíc lidí.

„Při každé přírodní katastrofě se potvrzuje, že naše soustava je odolná a pro kraj ničím nenahraditelná. Vyplatily se nám i investice do vybudování třetího stupně čistění surové vody v úpravně Plav na filtrech s granulovaným aktivním uhlím. I přes obrovský příval povodňové vody z Malše na římovskou přehradu, kvalita naší pitné vody je stále ve špičkové kvalitě jako kdykoliv jindy,“ říká Antonín Princ, předseda představenstva JVS.

Podle Michala Míčka, provozního náměstka JVS, vodohospodářské manipulace na vodním díle Římov promíchaly její celý obsah a na plavskou úpravnu začala natékat zakalená voda s nestandardními parametry.

Zvýšili dezinfekci vody

„Byli jsme ale připraveni a celou 556 kilometrů dlouhou soustavu jsme preventivně naplnili na více než 95 procent její kapacity. Tím jsme mohli výkon úpravny snížit, abychom zhoršenou surovou vodu důsledně upravili podle hygienických norem,“ vysvětluje Michal Míček.

Znamená to i vyšší desinfekci vyrobené vody, neboť se předpokládá, že záplavy do přehrady spláchly nejrůznější nečistoty biologického původu z rozvodněného povodí Malše. V mimořádné situaci proto JVS preventivně denně sleduje s pomocí akreditované laboratoře kvalitu pitné vody dodávané do soustavy, z níž ji odebírá přes 400 tisíc obyvatel. „I v této složité situaci Jihočechům dodáváme ze soustavy pitnou vodu nejvyšší kvality,“ dodal Michal Míček.

Současná situace zároveň připomněla opakující se téma diskusí mezi 267 členskými městy a obcemi JVS o finančních nákladech. Některé mají rovněž vlastní zdroje a Vodárenskou soustavu jižní Čechy využijí jen jako „pojistku“ pro případ nouze.

„Samozřejmě, že na podobné kalamitní situace musí být soustava neustále připravena. Taková pohotovost však má své stálé náklady, o které se musí podělit všichni, tedy i ti, co vlastní zdroje pitné vody nemají,“ vysvětluje Antonín Princ.

Autor: Zdeněk Zuntych