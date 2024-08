Boršovské slavnosti a americké rodeo hostií v sobotu 31. srpna 2024 kemp Poslední štace v Boršově nad Vltavou. Kanoe vodáků tak v sobotu dopoledne vystřídala jiná zábava dovezená zpoza velké louže. Pozůstatek starých kovbojských časů.

Rodeo je soutěž v dobytkářských dovednostech pocházející z USA, kde kovbojové, honáci dobytka předváděli své umění při dobytkářských trzích, poprvé podle stanovených pravidel se jelo v roce 1888 v Arizoně. Akce v Boršově je součástí mistrovství České republiky a je to předposlední díl seriálu. „Ročně se koná čtyři až pět akcí. Jezdí se od roku 1991,“ uvedl za pořadatele šerif Karel Nováček. „Je tu slušná účast, jak juniorů, tak seniorů,“ doplnil Karel Nováček s poděkováním za spolupráci obci a sponzorům. Upozornil ještě, že finále seriálu se chystá do Hoslovic na 21. září.

Obratní a rychlí

Rodeo se jezdí na amerických plemenech koní. „Mají to geneticky dané. Jsou vybraní pro práci s dobytkem. Mají obratnost a rychlost. Je to dané tím, že rámec koně je čtvercový, jsou díky tomu obratnější než dostihoví koně. Tam je to spíše na běhání,“ vysvětluje Karel Nováček a připojuje, že se také kovbojský kůň označuje quarter. Což znamená čtvrtka. Je rychlý a obratný, ale v běhu je to právě tak na čtvrtku, řečeno atletickým žargonem, ne na míli a více, jako dostihoví koně.

Šerif rodeo už nejezdí. “Koně mám, kdysi jsem jezdil, v mládí. Ale teď už jsem jen sponzor vlastních dětí. Jako každý rodič. Jezdí mé dvě dcery,“ doplnil s úsměvem Karel Nováček. Na seriálu rodea se může jezdit už od mládí. „Letos je hodně dětí,“ vyzdvihl v této souvislosti šerif a dodal, že junioři jezdí sami od 12 let a předtím se dá účastnit v kategorii baby. Slalom mezi tyčemi a barely jezdí i tyhle mladí sami, ale třeba pro práci s teletem je doprovází dospělý na dalším koni. Americké rodeo totiž nabízí několik disciplín, včetně kovbojské soutěže „miss“ - bikiny barel race, tedy slalomu, který se jezdí v bikinách.

Rodeo, divadlo i slavnosti

Jezdeckou akci podporuje v Boršově i obec. Podle starosty Jana Zemana rádi vyšli vstříc pořadatelům, i když to znamená při akci o 40 jezdcích a 30 telatech například jednání s veterinární správou nebo zajištění bezpečnosti. Rodeo se ale stalo součástí letního programu Prázdniny v Boršově, letos se jede po čtvrté a odpoledne navážou v sobotu 31. srpna 2024 Boršovské slavnosti. Ty se konají ve spolupráci se Zátkovými těstárnami, dnes firmou Europasta. Připravené jsou atrakce pro děti, kulturní program a občerstvení pro všechny a také soutěž pro jedlíky. „Těstoviny se začaly dělat v Boršově v roce 1884. Letos tedy máme výročí,“ upozornil ohledně známé a významné firmy Jan Zeman. Poděkoval i všem ostatním firmám a sponzorům, kteří podporují Prázdniny v Boršově i jinak spolupracují s obcí.

Součástí Prázdnin v Boršově jsou například i ochotnická představení v Zahorčicích, která letos nabídla jako obvykle autorský kus. Nazvaný byl Loučení se svobodou. Několik letních představení se konalo již po dvanácté, jako obvykle se skvělou diváckou kulisou.

Na louce v boršovském kempu Poslední štace jezdci předvedou své umění na čtyřech desítkách koní s 25 telaty, přičemž diváci uvidí vyřazování telat skupinou jezdců nebo singl, značkování telat, lasování telat, jízdu na čas mezi barely a tyčemi, populární lasování dětí se sladkou odměnou. Zejména mezi pány je oblíbená jízda na koni se všeříkajícím názvem „bikini barrel race“. Mezi soutěžemi vystoupí s novou choreografií i místní skupina dívek Hobby horsing. Při rodeu bude předána i Cena obce 2024, kterou letos dostávají místní zahrádkáři. Velice emocionální je slavnostní nástup v pravé poledne s filmovou melodií slavného bijáku Velká země, s českou vlajkou a hymnou. Pro každého jezdce je připraven autorský hrneček z chráněných dílen Svaté Anežky z Čihovic, pro vítěze ručně dělané podložky na stůl také z čihovických dílen.