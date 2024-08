„Vím, že pan majitel část svého areálu prodal. Za nedostavěnou halou už začali budovat základy nové výrobní haly a co jsem mluvil s těmi novými majiteli pozemku, tak do konce roku by snad měli mít hotovo. Za obec bych byl samozřejmě rád, kdyby se tento areál po čtyřiadvaceti letech už konečně kompletně dodělal, protože tato stavba nedělá obci dobrou reklamu,“ konstatoval starosta Štěpánovic Vladislav Ludvík. Podle informací Deníku koupila zadní část pozemku, kde se momentálně pracuje, firma z nedalekého Lišova, která podniká v oblasti automobilového průmyslu.

Majitel rozdělil pozemek u Štěpánovic celkem na čtyři části, které prodává prostřednictvím realitní kanceláře. Dvě z nich už jsou podle nákresu na reklamním billboardu u vjezdu do areálu prodané, jedna rezervovaná a poslední plocha o výměře téměř 24 tisíc metrů čtverečních na svého majitele stále čeká. Deník kontaktoval také samotného vlastníka průmyslového areálu i realitní kancelář, prodej a budoucí využití nemovitosti ale komentovat nechtěli.