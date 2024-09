Vytrvalý déšť zvedl v sobotu dopoledne hladiny řek i potoků také na Českobudějovicku. Podle aktuálních předpovědí a modelů by na řece Vltavě byla být 20letá voda, na Malši potom 50letá.

V jihočeské metropoli už byly ráno zvednuté například bubny Jiráskova jezu nad Dlouhým mostem. Koryto Vltavy se naplnilo tak, že voda měla k zaplavení náplavky pod Dlouhým mostem jen kousek. Pod Jiráskovým jezem proud bouří tak, že vytváří i metrové vlny, které se vzápětí propadají zpět do proudu.

Dobrovodský potok, který je ve zregulované části nazývaný Dobrovodská stoka už se také změnil v menší řeku. A někteří majitelé garáží podél toku už si v sobotním ránu také přišli zkontrolovat situaci.

Malše u Malého jezu už se valí i po kamenném stupni vedle jezu, kde se běžně sluní lidé, kteří se sem chodí koupat. V sobotním ránu sem jde málokdo bez deštníku. A silný proud už si ve vodním válci pod jezem pohrává s kládami a třeba i pařezem, které odkudsi přinesl.

Petr Lamač z budějovického magistrátu v sobotu dopoledne uvedl, že město poskytne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pomoc lidem z obcí na řece Malši, které postihla povodeň.

„Vedení města je v neustále kontaktu se starosty daných obcí. Evakuačním místem bude Základní škola Pohůrecká, kde je vše v plné pohotovosti. ADRA České Budějovice nabídne těmto lidem sociální a psychologickou pomoc," uvedl.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová doplnila, že v Základní škole Pohůrecká je připraveno 150 míst pro lidi, kteří by museli opustit své domovy. V pohotovosti je také školní jídelna, kde by pro evakuované připravovali teplou stravu. „Evakuace by byla nutná v případě, že by přišla stoletá voda. Tomu současné předpovědi naštěstí nenasvědčují," řekla primátorka s tím, že možné využití evakuačního střediska nabídlo město také lidem z Plavu nebo Doudleb.

O nutnosti evakuace by se Budějovičtí dozvěděli prostřednictvím městské policie, obyvatele menších obcí by k opuštění domova vyzvali starostové.

K ochraně obydlí před velkou vodou mohou Budějovičtí využít pytle s pískem, jejichž výdej pokračuje na výstavišti u pavilonu T1. K pavilonu je možné přijet hlavní bránou výstaviště.

V Hluboké nad Vltavou byla řeka v sobotu po desáté hodině již vylitá z koryta a začala plnit okolní louky. Zbrzdit její případné dapady mají obyvatelům domů v blízkosti řeky pytle s pískem. Už v pátek pomáhali místní dobrovolní hasiči u stavění povodňové hráze v přístavu.

Řeka Vltava v Hluboké nad Vltavou v sobotu 14. září. | Video: Deník/Klára Skálová

Kulminace vodních toků by měla nastat v neděli 15. září. Jejich stav můžete sledovat zde.