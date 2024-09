Jak nezabřednout do dluhů, jak se starat o volné finance nebo co by znamenalo přijetí eura Českou republikou. Několikahodinovou prezentaci na zmíněná i další témata připravili pracovníci České národní banky v pátek 20. září 2024 v prostorách Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Pozvali učitele ze základních a středních škol.

Co je inflace, co dělat, když peníze chybí nebo naopak přebývají, kdy si vzít a kdy si nebrat hypotéku, to vše se snaží srozumitelnou formou vysvětlit výukové programy, které připravuje Česká národní banka pro učitele. Několik let už s rozsáhlou prezentací navštěvují pracovníci ČNB regiony a zvou učitele na setkání, při kterém mezi letáčky a dalšími materiály nechybí ani pozvánka k únikové hře nebo deníček malého bankéře s kolonkami pro příjmy a výdaje.

Podle jednoho z přednášejících, ředitele odboru vnějších ekonomických vztahů ČNB Luboše Komárka Je finanční gramotnost pro každého důležitá. Aby byl člověk připravený starat se o své finance. „Všichni peníze těžce vyděláváme, ale pak se o ně dobře nestaráme,“ říká Luboš Komárek o přístupu velké části veřejnosti k penězům. Proto ČNB připravila program, s nímž navštěvuje regiony a oslovuje učitele. Nabízí jim možnost bezplatného využití materiálů, které si lze stáhnout i z webu ČNB. „Naším cílem není někomu něco vnucovat. My nemáme patent na rozum. Ale chceme ulehčit učitelům situaci. Je na nich jestli využijí jednu nebo dvě stránky nebo víc materiálů,“ zdůrazňuje Luboš Komárek.

Regionální setkání s učiteli se koná dvakrát do roka. Letos bylo v lednu v Karviné. Nyní v Českých Budějovicích a v přípravě je akce v Pardubicích. Cílovou skupinou jsou prostřednictvím učitelů žáci druhých stupňů základních škol a nižších ročníků středních škol. Materiály určené pro starší ročníky označuje sovička, aby bylo zřejmé, že jsou složitější. Ale podle Luboše Komárka se dají i mladším dětem přístupně vysvětlit všechny základní pojmy. Do prezentací třeba patří i možný vliv přijetí eura Českou republikou. To je posledním ze základní skupiny témat se snahou o vyváženou informaci o výhodách či nevýhodách přijetí eura nebo o tom, co je digitální euro. Luboš Komárek dodává, že je pro pracovníky banky i věcí profesní cti nabídnout tuto službu veřejnosti. Protože občan s finančním vzděláním se dokáže snáze vyhnout problémům, třeba dluhům, které se pak dotýkají nejen dlužníka ale nějakým způsobem se přenášejí na celou společnost.

A jak si veřejnost v očích profesionála stojí ohledně nakládání s financemi? Jsou rozdíly v generacích ve finanční gramotnosti? „Mladí jsou velmi zdatní ve způsobech, jak platit, už i prstenem. Ale možná jim ještě uniká ta podstata věci v tom, že peníze dostávají od rodičů, nevydělávají je,“ říká Luboš Komárek. Střední generace podle pracovníka ČNB peníze vydělává, má je, ale nestíhá se o ně mnohdy starat. Drží je na účtech, v lepším případě třeba na termínovaných vkladech. Jen výjimečně pracují s penězi jako investicí. U seniorů se pak objevuje několik problémů. Především se snadno stávají obětí podvodníků nebo šmejdů třeba při nevýhodných investicích nebo prodejích pozemků. Ti starší třeba vůbec nemají účet u banky, a i to je znevýhodňuje v dnešním světě financí.

Na setkání v Českých Budějovicích přijelo sedm desítek učitelek a učitelů z celých jižních Čech. „Jsme velmi rádi, že toto setkání proběhlo právě na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, protože problematice finančních dovedností napříč generacemi se věnujeme již dlouho,“ uvedla děkanka fakulty Zuzana Dvořáková Líšková.

Kdo by se chtěl blíže seznámit s nabídkou výukových programů ČNB může na webu banky využít webový rozcestník, který je věnovaný osobním financím nebo tvorbě rodinného rozpočtu.