Jak uvedla Jana Ambrožová ze Zoo Dvorec, první vlna se zoo prohnala někdy kolem sedmé hodiny večerní. „Přišlo to tak rychle a spadlo tolik vody, že to nestíhaly pojmout ani kanály, ani svody, ani okapy, nic. Na některých místech, které jsou z kopce, bylo až čtyřicet centimetrů vody,“ popsala středeční bouřkové běsnění.

close info Zdroj: Foto: se svolením Jany Ambrožové zoom_in Bouře se ve středu prohnala Zoo Dvorec na Českobudějovicku.

Voda se tak dostala do vnitřních expozice pavilonu Wanawake, kde jsou malé africké šelmy, i do terária Venomous, kde jsou jedovatí plazi. Hromobití s větrem způsobilo polámané větve a stromy. Jedna z tújí padla do cesty a přetrhala sítě okolo chodníků, další padla na novou střechu u buvolů a poničila ji. Zasažena byla také přípravna a sklad krmiv, kde byla čtyřicentimetrová výška vody.

„Vysušujeme, uklízíme. Pavilon malých šelem se musí vyvozit, vydezinfikovat a pak se tam mohou teprve vrátit zvířata,“ přiblížila Jana Ambrožová nástin prací s tím, že do té doby budou šelmy muset zůstat ve svých boudičkách. „Všechna zvířata jsou naštěstí v pořádku,“ dodala.

Momentálně tady tak mají plné ruce práce. Povolání byli zaměstnanci i brigádníci. Přišli všichni, co mohli. „Postupně se snažíme všechno opravovat. Odklidili jsme túji, opravujeme chodníky, uklízíme,“ řekla Jana Ambrožová.

Současně s tím dodala, že zoologická zahrada je pro návštěvníky otevřena, jen se pro dnešek ruší komentované krmení. „Ještě nevíme, na jakou částku se vyšplhají všechny ty škody, teprve to sčítáme. Pokud by nás chtěl někdo podpořit, ať přijde na návštěvu. To je pro nás nejlepší, tím vstupem,“ řekla na závěr.