Je sobota dopoledne, třetí den deště a velké vody i v Českých Budějovicích. Mnozí z nás prožili tuto noc sledováním stálého zpravodajství na ČT24, takže víme, že velká voda by měla po celodenním dešti dosáhnout večer svého vrcholu. Třetí povodňové stupně jsou už na Otavě, Blanici a Černé, o Malši zatím ani slovo. Ale my víme své…

Jednou za 22 let

Oproti včerejšku už to není na kraťasy, teplota klesla a naopak o hodně zesílil déšť. Takže bude hůř. Ulicí L. M. Pařízka směrem na Lidickou jezdí od železničního přejezdu v protisměru spousta aut, jejichž řidiči si libují, že mohu projíždět velkou rychlostí silnicí plnou kaluží u chodníků, takže vesele sprškou ohodí chodce, a jsou pak šťastní. Dole u řeky Malše je hned vidět, že oproti včerejšku hladina stoupla určitě o metr. Zmizela mola, která tu včera ještě ležela, a dneska už hrozilo, že je vezme velká voda. U vrátek do oblíbené hospody a na fotbalové hřiště Slávie je uložených pár desítek naplněných pytlů, lidi tu postávají a čekají na další písek. Temně hučí Malý jez, do vylití chybí necelý metr. Tady je to asi jasné.

Po proudu dál míjíme zahradní hospodu Samsonu, která se už také dvakrát zabezpečila pytli písku. O kus dál pod Modrým mostem chodce i cyklisty čeká dolejší průjezd vodou. Chodí sem lidé v pláštěnkách a deštníky a fotí si zvedlou hladinu. „V roce 2002 jsem bydlela v Žižkovce, a voda mi dosahovala až sem,“ ukazuje paní nad břicho. Naštěstí prý parkovala jinde, a voda se tam zvedla jen do půlky kol. Nyní si fotí syna u hladiny, neboť kdo ví, kde budou příště, když je to prý jednou za 22 let…

Na břehu u vjezdu ke knihovně vyrostla barikáda pytlů s pískem. Zaměstnanci se snaží zachránit, co jde, mají zlé zkušenosti z dřívějška. I dál po proudu už stavbaři u Slavie odklidili člun a postavili val, ucpali i vchody do staré budovy. Snad to postačí…

Řeka pro šampiony

Na cestě proti proudu čili po pravém břehu Malše zasvítí blikačky hasičských aut. Hasiči sundávají pytle s pískem, kterými chrání i vchod do školy na Dukelské. Odtud až k Velkému jezu už je to klasický příběh plný povodňových turistů. Malí i velcí, zmoklí introverti i rodiny s dychtivými dětmi, v holínkách nebo sandálech, všichni chvátají k rozvodněné řece, aby udělali fotografie pro své blízké i vzdálené. Nedivím se, před 22 lety jsem tudy chodil, a lidé byli stejní. Tož se i dnes necvaknout…

Mrknout znovu na Velký jez, aby se vám naježily vlasy hrůzou, protože tuhle vodu tu každý rok fakt nevidíte, ani vidět nechcete. Loni ji mnozí před rokem sjížděli při zamykání Malše, které připadlo právě na dnešek, ale letos je řeka jen pro mistry světa na divoké vodě. Oni sice hydrometeorologové v noci říkali, že nejvíc naprší v Novohradských horách, ale že to zažijete až tady v krajském městě?

Opět u hospody, kde byl začátek. Velká kopice přivezeného písku, do ní zapíchnutých pět lopat, které postupně mizí v rukou dobrovolníků, jedna zůstává volná. Během půl hodinky zažijete skvělá setkání a hlášky. „Pojď mi podržet pytlík,“ ozývá se co chvíli mezi komunitou mužů, žen a dětí, vzniklou z přirozené sousedské potřeby pomoci. „Vy se tady všichni znáte?“ ptá se zvědavě mladý muž, který čeká s připravenou lopatou na prázdný pytel. „Šli jsme se synem po břehu, abych mu ukázal velkou vodu, a když jsem viděl, že je vás tady málo, přišel jsem hned na pomoc,“ vysvětloval.

Zachraň svou hospodu!

Mezitím přivezla stavební firma Auböck na korbě auta spoustu už naplněných pytlů písků, které také zachrání hřiště od velké vody. Ne všichni jsou ale zdejší fotbalisté. „Netušil jsem, kolik alkoholiků sem přijde zachránit svoji hospodu,“ směje se fousatý kluk s lopatou, kterému nevadí, že bez holinek už dlouho stojí v kaluži vody. „Přišli jsme sem před chvílí pomáhat celá rodina,“ říká zmáčená žena, která drží otevřené pytle a nechává je nažrat lopatami plnými mokrého písku. Potom je zaváže, a buď sama, nebo s pomocí nejbližšího muže, je odtáhne o kus dál, kde kvalifikovaní rozhodnou, kam se pytel dá, aby pomohl proti velké vodě, co se nezadržitelně bliží. Modré provázky na svázání tady nosí mezi dobrovolníky její syn. Na otázky, jak se jmenuje a kolik je mu let, slušně odpoví, že je David, a ukáže čtyři prsty. „Naši kluci sem chodí hrát fotbal, a bylo by špatné, kdybychom se teď nepostarali o záchranu našeho hřiště,“ vysvětluje matka Davidova.

Patnáct tun záchrany

Velká kopice konečně zmizela, a vypadá to na oddech. „Pět tun písku zmizelo jako nic, ale nechal jsem hned navést dalších deset tun,“ říká nadšeně hospodský. „Nebojte, dnes rum nedojde,“ uklidňuje promáčené, zmrzlé a unavené lidi, opřené o lopatu.

Zvony z kostela Sv. Jána Nepomuckého odbíjejí poledne. Lidé vědí, tuší, a nebo o tom nepřemýšlejí, i když jsou po kotníky ve vodě a za zády mají hrozivý hukot rozvodněné Malše, že v šest večer bude ještě mnohem hůř.