Distancují se od chaosu, který vládne kolem Sociální demokracie v Praze nebo jinde. Výsledky posledního průzkumu veřejného mínění v kraji (7,5 % pro SOCDEM) ukazují růst podpory, což kandidáti považují za ocenění jejich práce přímo v kraji. Chtějí pokračovat v tomto trendu a nabídnout voličům stabilní a zodpovědnou alternativu v krajském vedení. Aktuálně má Sociální demokracie ve vedení Jihočeského kraje 6 zastupitelů včetně náměstka pro dopravu.

Hlavní prioritní oblasti jihočeské Sociální demokracie pro krajské volby: bydlení, zdravotnictví, doprava, sociální péče, školství a sport.

close info Zdroj: Socdem zoom_in Z tiskové konference SOCDEM Jihočeský kraj, 3. září 2024.

1. Bydlení: Základní problém současné doby, pro který mají návrh, co s tím udělat. Jedná se o 2 cesty – Krajský hypoteční fond (podpora v podobě splátky úroků z hypotéky po dobu alespoň 3 let. „Jedná se o období, kdy může mít začínající rodina problémy s výškou příjmu, když je jeden z partnerů na rodičovské dovolené. Tento model funguje v zahraničí a mohl by tak fungovat i u nás,“ řekl Tomáš Polanský, lídr jihočeské kandidátky. Druhá cesta je zvýšená stavba obecních bytů s regulovaným nájemným, jelikož je zde rostoucí skupina lidí, co na hypotéku ani nedosáhne. Celá tato myšlenka může mít navíc jeden důležitý impuls – rozpumpovat ekonomiku v souvislosti se zvýšenou stavební aktivitou.

2. Zdravotnictví: Bylo vždy v centru pozornosti Sociální demokracie. Povedlo se zabránit privatizaci nemocnic a strana deklaruje, že chce i nadále zachovat nemocnice pod krajským holdingem. Klade si za cíl zajistit dostupnost zdravotní péče v celém kraji, a právě krajské nemocnice jsou tím základním stavebním kamenem. Dále chce zefektivnit jejich provoz a motivovat studenty medicíny, aby se usadili právě na jihu Čech a svou praxi začali v nějaké z jihočeských nemocnic. Podpora lékařů přicházejících do obcí zajistí dostupnou péči nejen v nemocnicích, ale i na venkově. Ocenění kraje si ale zaslouží i lékaři, kteří často slouží v již v důchodovém věku, ale jsou věrni své přísaze a pomáhají udržet funkční zdravotní systém.

3. Doprava: Již 8 let má SOCDEM náměstka pro dopravu, v kraji se plánuje, investuje a staví. Jednu z nejdelších sítí silnic v ČR má Jihočeský kraj ve velmi dobrém stavu, čehož se všimnete zejména při cestování pro republice. SOCDEM chce navázat na úspěšnou práci v oblasti dopravní infrastruktury a zavázala se v roce 2025 k dokončení Integrovaného dopravního systému (IDS). Ten zajistí kvalitní a návazné spojení po celém kraji.

4. Sociální péče: Jihočeský kraj musí zajistit dostupná místa v domovech pro seniory, aby se z této oblasti nestal soukromý byznys se stářím, jak je ve světě zvykem. Strana chce pokračovat jak ve stavbě domovů pro seniory, aby jejich dostupnost byla pro každého, kdo celý život poctivě pracoval a nemůže si dovolit zaplatit komerční zařízení. Prioritou je podporovat i terénní péči, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech. Tam, kde jsou zvyklí a kde to mají rádi.

5. Školství a sport: Zaměříme se na zvýšení kvality vzdělávání a podporu učitelů, kteří chtějí učit kvalitně a moderně. Stejně tak je potřeba pro Jihočeský kraj zajistit dostatek aprobovaných učitelů matematiky, fyziky atp. „Dobrý učitel je pro společnost stejně důležitý jako dobrý lékař. Když se dítě do školy těší, je to pro rodinou pohodu velmi zásadní,“ uvedl lídr kandidátky Tomáš Polanský. SOCDEM podpoří amatérský i výkonnostní sport jako prevenci zdraví a jako zdroj hrdosti a vzorů pro děti a mládež. „Chtěli bychom mít v Jihočeském kraji Národní sportovní centrum, které zajistí kvalitní sportoviště, reprezentační zápasy nebo mezinárodní turnaje. To je přínos nejen pro jednotlivé kluby v podobě zázemí a motivace, ale i pro cestovní ruch, který by neměl být opomíjenou oblastí,“ doplnil Polanský.

Jihočeská Sociální demokracie se představuje jako silný tým odborníků s dlouholetou zkušeností a odhodláním přinést do regionu pozitivní změny. Každý z kandidátů je připraven převzít odpovědnost za svůj obor a spolupracovat na společných cílech pro rozvoj Jihočeského kraje.

„Sociální demokracii šlo vždycky o pracující lidi a je potřeba tuto myšlenku strany z roku 1878 udržet. V kraji nejde o název strany, ani se nechceme schovávat za nějaký jiný název. V SOCDEM zůstali srdcaři, co to myslí vážně, jsme odhodlaní pokračovat v kvalitní práci, jak to máme ve zvyku. Jen musíme zlepšit naše PR. Víme přesně, kudy chceme jít a jak udělat z regionu ještě lepší místo, než momentálně je. Můžeme si vzít inspiraci z Vídně, kde vládne Sociální demokracie od 2. světové války a kvalita života včetně dostupnosti bydlení tam je velmi dobrá,“ uzavírá Tomáš Polanský myšlenku, proč tu je Sociální demokracie.

Jihočeská Sociální demokracie je odhodlána pokračovat v dlouholeté tradici a přinášet stabilitu, bezpečnost a rozvoj Jihočeskému kraji.

Aktuálně se Sociální demokracie chystá do regionů, aby s nimi mluvila o jejich problémech. Chceme slyšet i starosti, které nemusí být tak mediálně zajímavé, ale vyřešením se Jihočechům usnadní každodenní život. Více informací o programu a místech, kde se s kandidáty můžete potkat – včetně konkrétních návrhů programu pro jednotlivé okresy najdete na www.tomaspolansky.cz.

Zdroj: TZ Jihočeská Sociální demokracie