Na dvacet tisíc cvičenců z České republiky i různých koutů světa v uplynulých dnech zamířilo do Prahy, kde se koná XVII. všesokolský slet České obce sokolské. Při zahajovacím průvodu, který začal v neděli v 10 hodin, o sobě dali vědět také členové Sokolské župy Jihočeské.

Průvod dle organizátorů dlouhý 2 km zamířil z Václavského náměstí přes Smetanovo nábřeží a Pařížskou až na Staroměstské náměstí. Některé župy během celého průvodu doprovázeli i hejtmani, např. Martin Netolický z Pardubického kraje. „Atmosféra je výborná, průvod a slet je něco mimořádného,“ rozplýval se hejtman, který přiznal, že nikdy na sletu, ale ani na spartakiádě necvičil. „Šel jsem s našimi celý průvod a moc si to užívám. Děkuji všem, že jste se zapojili,“ obrátil se z podia na cvičence, kteří v horkém poledni zaplnili Staroměstské náměstí.

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Mezi účastníky pochodu byli i zástupci sokolů z jihočeských Katovic nebo Olešnice.

Na podiu seděl i zástupce amerického Sokola. „Jsem Pavel Lebloch a narodil jsem se už v Americe, kam moji rodiče přišli ještě před první válkou,“ svěřil se devětaosmdesátiletý muž. „Otec přišel do Ameriky z Dolních Bílovic, vyhlášeného vinařského místa na Moravě, kde je náš vinařský rod známý, maminka je od Domažlic. Jsem členem Sokola v Chicagu. Po obnově všesokolských sletů po roce 1990 se jich v Praze účastním pokaždé. Dříve jsem taky cvičil, naposledy v roce 2012, ale letos i před šesti lety už jsem se přijel jen podívat,“ pokračuje Pavel Lebloch, jenž celý život udržuje sokolské ideály, které kromě zdravého pohybu kladou důraz i na vlastenectví. „Doufám, že se sem dostanu i příště,“ přeje si Pavel Lebloch, jenž je podobně jako ostatní zasažen přátelskou atmosférou setkání a sokolským nadšením.

Zástupci kraje

Jihočeští sokolové o sobě dávali po celou dobu vědět. „Z jižních Čech je nás hodně,“ směje se praporečnice župy Jihočeské v závěru pochodu na Staroměstském náměstí. Tajemnice Sokolské župy Jihočeské sestra Ingrid Váchová později upřesňuje, že kolem 900. Před začátkem i v průvodu byly vidět tabule či prapory s nápisy Volyně, Milevsko, Strunkovice nad Blanicí, účastní se cvičenci z Tábora, Písku a dalších měst. „Přijelo nás z Katovic celkem 16,“ říká Hana Zdráhalová a dodává, že si příště musí vzít tabuli s označením místa do průvodu také. Obklopen několika dětmi hrdě kráčel s cedulí průvodem náčelník Sokola Olešnice Josef Bureš, společně dorazili ranním rychlíkem z Českých Budějovic. „Přijelo nás celkem 12, máme doma na 120 členů,“ uvedl v průvodu, kde nesl ceduli s nápisem Olešnice zdraví Prahu. „Cvičil jsem v minulosti na sletech za seniory, nyní jezdím s dětmi,“ dodal náčelník.

Slzy u Hradčan

Tradičně nejvíc prožívají slet asi českoslovenští exulanti a potomci těch, kteří museli svou vlast v minulosti opustit kvůli bídě nebo totalitním režimům. Když kráčejí po Smetanově nábřeží, mnohé dojme panorama Hradčan a nechávají se s ním na památku vyfotografovat. „Přijelo nás ze Švýcarska celkem 50, např. z Curychu, Basileje nebo Lucernu,“ uvedl Petr Chour (81) ze švýcarského Sokola. „Čtyřicet cvičí a deset lidí je doprovod,“ dodal muž, který odešel do exilu v roce 1968. I zástupci Sokola Vídeň mluví plynule česky. „Je nás tady na 80, přitom v Sokole Vídeň cvičí tak 500 lidí, ale víc už to asi nebude,“ říká Tomáš Kostohryz (54), který na dálku posílá do Českých Budějovic pozdrav vzdálenému příbuznému, pracovníku médií Davidu Kostohryzovi.

V průvodu šli dále sokolové např. z Kanady, USA, Slovenska, Polska, Srbska, Slovinska, Bulharska nebo Ukrajiny, vidět byli Lužičtí Srbové, cvičenci z Mnichova i Paříže a nechyběli ani zástupci Československé obce legionářské, protože váleční legionáři, vlastenci, bývali zároveň i členové sokola.

Finále na Slavii

Každý den můžete vidět v Praze některé z pódiových vystoupení, kde se představují zástupci různých žup i národů. Centrum se nachází v Tyršově domě na Kampě. Slet vyvrcholí hromadnými vstoupeními cvičenců 4. a 5. července na stadionu Slavie. Informace o programu na https://www.slet2024.cz/