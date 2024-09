Běhy žáci 60 m Patrik Doubek (VS) 7,59, Jakub Kunzman 7,71, Jan Hazuka (Sok) 7,77, Tomáš Volf (13, Mil.) 7,78, Tony Votava (Sok) 7,81, dor. Daniel Beneš (Sok) 11,71, jun. Filip Kortan (ČD) 11,71, mimo Petr Molík (Mil.) 11,44, žákyně Sofie Janowiaková (Sok) 8,02 – os. rek., Adéla Hadvičáková (VS) 8,04, Lucie Blažková (ČD) 8,15, jun. Kateřina Tomášková (Sok) 13,29, dor. Ema Albrechtová (Sok) 13,00, Markéta Vaňková (NV) 13,26, 150 m žáci Ondřej Čambal (NV) 17,45 w, Jiří Buček (NV) 17,99 w, žákyně Janowiaková 19,30, Hadvičáková 19,66, Sofie Štojdlová (Sok) 19,99, 200 m dor. Jan Čoka (Čéč) 23,78, Beneš 23,92, jun. Vojtěch Štika (Sok) 23,67, mimo Molík 23,04, dorostenky Kateřina Blacká (VS) 27,16, Magdaléna Straková (Sok) 27,42, Vaňková 27,55, 800 m žáci Christian Teca Manuel (VS) 2:13,42, dorostenky Adéla Štefanová 2:17,13, Nina Zajícová (obě Sok) 2:27,30, 1500 m žákyně Karolína Bicanová 5:27,32, 100 přek. žáci Buček 15,24, František Kukla (VS) 15,53, žákyně Janowiaková 14,45, Simona Lomská (ČD) 16,14, dorostenky Albrechtová 14,74, Nela Vybíralová (VS) 15,65, 110 přek. dorostenci Jan Šíla (Sok) 17,28 – os. rek., 1500 přek. žáci Jan Junek (VS) 5:00,39 – os. rek., žákyně Jana Randáková (PT) 6:01,00 – os. rek.

Skoky: výška jun. Tomáš Johaník (Sok) 178 – os. rek., dorost Šíla 169, žáci Michal Hrdoušek (NV) 166, dorostenky Tereza Čápová (VS) 152, žákyně Kateřina Slavíková (Bl.) 157, Blažková 154 – os. rek., Elen Kotašková (ČD) 143, tyč jun. mimo Dominik Gysel (NV) 391, Rostislav Pivec (ČD) 371, žáci Matěj Kovačík 341, Jan Beneda 331, Tomáš Klabouch (všichni Sok) 311 – všechno os. rek., žákyně Eliška Krupičková (13, VS) 325 – os. rek., Laura Voldřichová (Sok) 291, dálka dorostenci Marek Volf (VS) 627, Filip Komárek (Sok) 606, žáci Matěj Jinšík (13, Sok) 566, juniorky Barbora Kubáková (Čéč) 477, dorostenky Albrechtová 534, Dorothea Pincová (VS) 528, žákyně Štojdlová 538, Blažková 494.

Vrhy a hody: koule dor. Andrea Rypáčková (VS) 11,81, žákyně Jolana Prixová (PT) 11,07 – os. rek., Valerie Pilchová (NV) 10,16, žáci Matěj Mikšovský (VS) 13,10, juniorky (mimo soutěž) Kateřina Müllerová (Mil.) 11,40 – os. rek., Veronika Divišová (Blatná) 10,15 – os. rek., dorostenci Stříbrný 12,34 – os. rek., junioři mimo soutěž Libor Tupý (Bech) 13,11, disk žákyně Lomská 32,77, dorostenci Stříbrný 38,79 – os. rek., Čáp 35,91 – os. rek., junioři Tupý 36,24 – os. rek., kladivo dor. Rypáčková 42,08, žákyně Kovářová (VS) 33,83, žáci Jakub Markvart (VS) 38,75, oštěp dor. Lucie Ježková 36,90, Natálie Pokorná 36,55, Petra Štabrňáková (všechny Sok) 36,44 – os. rek., žáci Hazuka 49,17, Kovačík 45,97, Šimon Hlaváč (všichni Sok) 40,53.

Oddíly – junioři: ČD 82, Sokol 30, juniorky: Čéčova 53, Sokol 7, dorostenci: Sokol 92, VS 32, Čéč 23, dorostenky: Sokol 104, VS 55, NV 41, žáci: Sokol 190, VS 152, NV 78, PT 30, ČD 28, Písek 27, atd., žákyně: ČD 178, Sokol 165, VS 158, PT 59, Blatná 43, atd.