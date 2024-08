Tisíce návštěvníků proudí od čtvrtka branami českobudějovického výstaviště. Jubilejní 50. ročník Země živitelky má co nabídnout jak odborníkům, tak i obyčejným zvědavcům. Až do úterka nabízí zábavu pro celé rodiny, nejmodernější poznatky nebo stroje z oboru zemědělství a potravinářství. A opravdu to tu žije.

V jeden den na jednom místě získáte přehled o tom, co se na zemědělském trhu nabízí. To jsou podle lidí z praxe důvody, proč každoročně na českobudějovické výstaviště vyrážejí. Zemi živitelku si nenechal ujít spolu s kolegy například zemědělec Václav z Lipenska. Oceňují, že si mohou spoustu techniky do detailu prohlédnout. „Jsme zvědaví, jak jde dopředu pokrok,“ vysvětloval, že se skutečně zajímají, jaké stroje firmy nabízejí. „V něčem je vidět pořádný posun, někteří výrobci, řekl bych, jsou ale mnoho let pozadu,“ hodnotí nabídku zemědělské techniky. Sám se zajímá především o vybavení, které by mohl využít při chovu dobytka a prací, která s tím souvisí.

Výstava ale láká i celou řadu laiků. „U nás v rodině se zemědělstvím nikdo neživíme, ale Živitelka je fenomén, který stojí za to zažít. Je úžasné vidět, co všechno se dnes dá třeba při práci na polích využít a získáte aspoň trochu představu o tom, co všechno musí farmář zvládat, o co se musí starat. Nejvíc nadšení jsou z toho naši malí kluci, musí vylézt na každý traktor a kombajn, který tu potkají,“ směje se Richard Nechvátal z Českých Budějovic.

Traktory, ale i červíci v čokoládě. Země živitelka nabízí lákadla pro všechny | Video: Deník / Hana Svítilová

Řada návštěvníků Země živitelky se zastavuje u expozice českého výrobce zahradních traktorů SECO. „Zájem o naše výrobky je čím dál tím větší. Zákazníci v dnešní době opravdu slyší na kvalitu, a platí to i v našem případě českého výrobce s dobrým jménem,“ pochvaluje si Martin Šíbl ze společnosti SECO.

Na Zemi živitelce si cení přímého kontaktu se zákazníky, kteří se u vystavených strojů zastaví. A je co prohlížet, firma na Zemi živitelku přivezla svůj kompletní sortiment traktorů i jejich příslušenství. „Hodně lidí se přichází podívat, co je nového. Setkáváme se se spoustou těch, kteří už od nás traktor mají, tak se kouknou, co jsme vylepšili, případně přijdou s nějakým návrhem, co bychom mohli změnit a vylepšit, to samozřejmě také kvitujeme, protože to nás posouvá dál,“ vysvětluje. Firma SECO stojí na třicetileté tradici ve výrobě žacích traktorů. „Jsme ryze česká společnost s výrobním závodem v Jičíně. Máme svou konstrukční kancelář, vývoj, výrobu. vyvážíme téměř do celého světa. Vyrobíme a prodáme více než patnáct tisíc traktorů každý rok. Máme 80 prodejních a servisních míst,“ přibližuje Martin Šíbl.

Mezi vystavovateli lidé najdou i spoustu producentů potravin, ať už těch tradičních nebo naopak neobvyklých. Řadí se mezi ně třeba křupaví červíci, pochoutka, která si mezi lidmi získává čím dál větší oblibu. „Už se najde opravdu jen málo lidí, kteří o možnosti pochutnat si na červících s nejrůznějšími příchutěmi nikdy neslyšeli. Ale pořád jsou tací, kteří se brání nabídce ochutnat. Dneska je super, že ty, kteří tvrdí, že radši klobásku, můžeme poslat hned k protějšímu stánku,“ směje se Kristýna Dušková. Pro ty, kdo najdou odvahu okusit některý z nabízených vzorků, je připravena pestrá škála příchutí. „Každý si vybere podle svého, třeba kari, chilli, kdo má rád hodně pikantní chuť, máme tu i habanero. Klasikou jsou slaní červíci, s česnekem, ti nikdy nezklamou, ale máme i sladké příchutě s mléčnou čokoládou nebo bílou čokoládu s citrónem,“ představuje sortiment. Pro ty zvědavější má pak i spoustu informací o tom, jak produkt pro mlsné jazýčky vzniká a že není rozhodně na místě nad jejich konzumací ohrnovat nos či se dokonce bát. „Červíky vykupujeme z farmy, kde se ve sterilním prostředí chovají v přepravkách. U nás se potom vaří, suší a nakonec je ochutíme,“ vysvětluje.