/ROZHOVOR/ Léto a koncerty patří k sobě. Budějčákům a dalším z celého kraje není třeba představovat akce s názvem Týden v letňáku nebo Středy před K2, které se staly stálicemi mezi kulturními akcemi.

Lucie si podmanila publikum v českobudějovickém letním kině. | Video: Lada Sojková

Stovky lidí se scházejí v letňáku a na Sokolském ostrově, aby si užily koncert svých oblíbených interpretů, daly si pivo a pokecaly. Málokdo ale ví, že za vším stojí 32letý Lukáš Michal, spolumajitel K2 a hudebního klubu McFabrika. „Ročně uděláme v kraji na tři sta akcí,“ přibližuje.

Nejen Středy před K2 a Týden v letňáku organizuje Lukáš Michal (na snímku).Zdroj: Se svolením L. M.

V červnu by měly znovu vypuknout Středy před K2. Jaký byl loňský ročník?

Letos začínáme o měsíc dříve, a to už 5. června a jednat se bude již o 12. ročník. Ten loňský byl prvním ztrátovým, takže jsem si řekl, že je třeba to trochu přetransformovat. Doba se změnila, těch kulturních akcí je sice čím dál tím více, ale také je jich čím dál tím více za peníze. Pořadatelé tak mají někdy problém koncert vůbec prodat. Je třeba si přiznat, že lidé peníze prostě nemají. A je toho tolik, že nejsou mnohdy schopni to uchopit. Středy před K2 jsou dlouhodobě zadarmo, lidé zde nemusí platit vstup. Nepochopili ale tu moji filozofii, že i oni jsou jako návštěvníci součástí festivalu, že je třeba, aby si koupili pivo, že je třeba, aby přispěli dobrovolným vstupným. My tam musíme každou středu postavit pódium, pozvat kapelu, propagovat akci. Spousta lidí si furt myslí, že to platí město. To přispívá. Mohu prozradit, že letos je to částkou 300 tisíc korun. Padesát tisíc vrátíte zpátky za pronájem pozemků před K2, chcete tam mít také nějaký bar. To stačí tak na dvě středy, takže zbytek musíte nějak dofinancovat. Buď si seženete nějaké další zdroje, anebo to musí zaplatit lidé tím, že si koupí pivo za 70 korun.

Řekněte, jaká bude letošní sezona.

Letos jsem rozvinul spolupráci s Budvarem, který má o akci zájem. Bude se zde točit Budvar originál a třiatřicítka, a to nově do sklenic. Navíc chceme prodávat ještě plechovky. Co se hudebního programu týče, největším tahákem je pro mě kapela United Flavour, což je takový reggae funky. Přijede sem Laura a její tygři a pak zde vystoupí hlavně lokální kapely. Letos jsem do toho zařadil oficiálně i DJ. Vždycky tam bude velká stage a pak bude uprostřed Sokoláku maličké pódium, kde bude vždycky dýdžej, kolem koktejlové stolky, světýlka, prostě příjemná atmosféra. Nejspíš málokdo, že Středy před K2 jsou unikátní tím, že dobrovolným vstupným přispívají lidé na centrum Arpida. Funguje to tak, že buď mohou lidé zaplatit prostřednictvím terminálu, anebo hodit peníze do kasičky, která je od města a je oficiálně zapečetěná. Na Středách před K2 se už vybral skoro milion korun. Když bude počasí přát, věřím, že se letos na tu částku také dostaneme.

Středy před K2 začínají už ve středu 5. června.Zdroj: Se svolením klubu K2

Pojďme probrat ještě druhou velkou akci, kterou v Budějovicích pořádáte, a to Týden v letňáku…

Vymyslel jsem ho v době koronaviru, kdy byly zakázané kulturní akce. Byl jsem najednou bez práce, takže jsem potřeboval vymyslet něco, kde by se kultura dala dělat. Říkal jsem si, že by na to bylo letní kino ideální kvůli rozestupům, koridorům a dalším nařízením. A ukázalo se to jako dobrý nápad. Letos se bude konat pátý ročník.

Jak těžké je dát dohromady program Týdne v letňáku?

Jak jsem říkal na začátku, těch akcí je hodně, takže ono zaplnit sedm dní v týdnu letní kino, takových kapel tu zase tolik není. A když už jsou, není snadné si je zabukovat, protože si akce dělají samy. A pak jsou kapely, které se sice zamluvit dají, ale jsou třeba už dva roky dopředu blokovaný, že nemáte šanci. Případ, kdy se vše sešlo, bylo jen jednou, a to v případě kapely Lucie.

Letos se v letňáku objeví kapely Mig 21 a Rybičky 48. Vy už jste měl loni a máte i letos v programu rappery.

Jestli dneska funguje něco na mladý, tak je to rap. Snažím se propojit hudbu pro mladší generaci a pro starší. Proto zde vystoupí Rest, je tam Prago Union, Rytmus, který má hodně široký záběr. Uvidíme, jestli to bude fungovat.

Letos se v Háječku koná pátý ročník Týdne v letňáku.Zdroj: klub K2

Jste i provozovatel hudebního klubu McFabrika…

Vlastně to bylo poměrně jednoduché. Dostalo se ke mně, že chce bývalý majitel fabriky Jan Vozáry skončit, takže proběhlo nějaké jednání a dohodli jsme se, že fabriku začneme provozovat. Sehnal jsem si k sobě naprosto geniálního produkčního Martina Matouška, který je dokonce frontman a manažer kapely Gutalax, o niž si myslím, že je to nejúspěšnější kapela v Čechách. Hrají pro desítky tisíc lidí během festivalů po celém světě. Martin je moje pravá ruka. Věděl jsem, že mít po boku takového člověka znamená, že klub bude fungovat. Jezdí k nám fandové z celé republiky.