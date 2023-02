Cílem soutěže je zviditelnit produkty, které přináší významný pokrok, dosahují ve svém oboru světové úrovně, nabízí mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu nebo jsou zvláště šetrné vůči životnímu prostředí. Do 21. ročníku soutěže o nejlepší exponáty veletrhu bylo přihlášeno patnáct inovací, ze kterých dva získaly titul a čtyři čestná uznání.

„Jsme rádi, že porota ocenila náš inovativní výrobek Leadax Roov, který si, jak pevně věřím, svou pozici na trhu vydobude. Náš prvotní impuls bylo vyvinout produkt, který je stoprocentně recyklovatelný, a navíc je už od počátku vyroben z recyklátu. Chceme se vypořádat s rostoucím množstvím odpadu, vznikajícím po celém světě, zároveň vytvořit materiál, který nebude dlouhodobě znečišťovat životní prostředí,” komentuje výsledky soutěže brand manažer Martin Plšek.

Leadax Roov se vyrábí z PVB fólie, což je odpadní materiál z bezpečnostních skel. Jen v Evropě za rok vznikne 1,5 miliardy kilogramů tohoto odpadu, což odpovídá 150násobku hmotnosti Eiffelovy věže. Za normálních okolností by se tato hora materiálu spálila. Wienerberger jeho zpracováním do podoby řešení pro ploché a mírně šikmé střechy pomáhá k udržitelnosti a zároveň přináší praktický produkt. Leadax Roov má bílou barvu a díky odrazu slunečního záření brání přehřívání budov a zároveň tvoří ideální podklad pro fotovoltaiku. K instalaci fólie na střechu stačí jen nůžky, nepotřebujete horkovzdušnou pistoli ani otevřený oheň. Životnost této unikátní fólie je až 30 let, po skončení životnosti je opět recyklovatelná.

„Řešení pro ploché a mírně šikmé střechy je rozšířením našeho portfolia, protože Tondach v rámci své hlavní činnosti zůstává věrný šikmým střechám a v blízké budoucnosti na tom neplánujeme nic měnit. Leadax Roov je jedním z mnoha plně recyklovatelných produktů společnosti Wienerberger. Se svými zákazníky a partnery neustále zkoumáme nové možnosti a investujeme do inovativních řešení. Strategií společnosti Wienerberger je neustále zvyšovat životnost svých výrobků a podíl cirkulárního využívání materiálů. Oběhové hospodářství je hlavním bodem našeho programu udržitelnosti a v budoucnu by měly být plně recyklovatelné všechny naše produkty,” dodává vedoucí marketingu společnosti Wienerberger Jan Minář.