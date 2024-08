Nádražní ulice před vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Vpravo před nádražím jeden ze vstupů do podchodu.

V pondělí 26. srpna 2024 by měly začít stavební práce, které výrazně změní prostor před českobudějovickým vlakovým nádražím. Radnice rozhodla o tom, že zmizí vstupy do nepoužívaného podchodu a na jejich místě vzniknou stojany pro kola.

Hlavní budova vlakového nádraží v Českých Budějovicích prošla od roku 2020 náročnou rekonstrukcí. Akce v režii Správy železnic byla oficiálně ukončena na přelomu minulého a letošního roku.

Teď by se měli stavbaři do lokality vrátit. Pro českobudějovickou radnici se budou před nádražím bourat dva vstupy do uzavřeného podchodu. A na uvolněných místech vzniknou další stojany pro kola. Hned po rekonstrukci nádraží totiž zazněly hlasy, že u nádraží je stojanů pro bicykly málo.

Dvě stanoviště

„Stavební úpravy dvou vstupů do podchodu pod Nádražní ulicí začnou 26. srpna jejich uzavřením. Nadzemní části vstupů budou odstraněny, plocha bude přikryta a stane se součástí chodníku před výpravní budovou vlakového nádraží. Nad jižní vstup se dá přístřešek z ocelové konstrukce pro 11 stojanů na kola, nad severním bude umístěno celkem 26 stojanů, což ocení třeba i cyklisté, kteří přicestují vlakem a dál je pro ně lepší dojít pěšky, nebo kolo jen odstaví, zamknou a poté vyzvednou,“ říká k chystaným změnám náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Díky nově přidaným stojanům pak bude v okolí výpravní budovy celkem 102 míst pro kola.

Město navíc chystá vybudování úschovny kol nedaleko nádraží na dvoře bývalé pobočky pošty. „Úschovna bude určena hlavně pro lidi, kteří potřebují kolo zaparkovat na delší dobu. Měla by mít kapacitu přibližně 65 bicyklů,“ doplnil Lubomír Bureš. Pokud se tedy sečtou současné kolostavy s těmi, které mají vzniknout před nádražím a připočtou se i ty budoucí ve dvoře někdejší pošty, tak má být kolem nádraží k dispozici celkem skoro 170 míst pro kola.

Po dobu bourání vstupů do podchodu a navazujících úprav přednádražního prostoru, které skončí 25. října, bude průchod v místě zajištěn koridorem.

Kovové vzpěry do podchodu

O budoucnosti zmíněného podchodu se diskutuje už nějaký čas. Je dlouhodobě málo využívaný a navíc chátrá a potřebuje rekonstrukci. Ve hře byly dvě varianty - podchod zasypat a zabetonovat nebo jej obnovit v původní podobě. To mělo vyjít odhadem z minulého roku na 80 milionů korun, zasypání zhruba na polovinu. Hlavní problém je v tom, že se prakticky jedná o most, který nese čtyři pruhy vozovky a pěším měl umožňovat bezrizikový přesun z Lannovy třídy nebo Žižkovy třídy či autobusového nádraží k nádraží vlakovému.

Nakonec radnice zvolila ještě další variantu, jak zajistit nejbližší budoucnost podchodu, který je aktuálně uzavřen. Stavebně má konstrukci zabezpečit instalace kovových vzpěr. To zachová potřebnou nosnost železobetonového skeletu a umožní nechat do budoucna otevřené různé varianty dlouhodobého řešení situace.