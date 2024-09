Losová barva a recyklovaný materiál

Dodal, že v levé části stavby se budou nacházet provozně administrativní sekce, jako jsou depozitáře, kanceláře zaměstnanců a podobné provozní prostory. V pravé částí budou výstavní sály, v přízemí společenský sál. Fasádu objektu budou tvořit železobetonové panely v lososové barvě. „Uvažujeme nad tím, že velká část materiálu bude z recyklovaných materiálů. Máme ho všude fůru. Co se týká vnitřních materiálů, pro expozici je potřeba neutrální pozadí,“ nastínil podobu pražský architekt. Na střeše bude zeleň a fotovoltaické panely. V okolí budou vysázeny stromy, tak aby stavba byla lépe začleněna do budoucího parku.

close info Zdroj: Foto: se svolením Krajského úřadu Jihočeského kraje zoom_in Jihočeský kraj zná vítěze architektonické soutěže na novou budovu Alšovy jihočeské galerie. Stala se jím architektonická kancelář Chalupa architekti s Markem Chalupou.

Nová galerie vyroste naproti Domu kultury Metropol, v blízkosti muzea a kostela sv. Rodiny nebo kulturního domu Slavie. Cílem autora návrhu tak bylo, aby byla budova partnerem okolních historických budov a současně navazovala na tradici 19. století, které je pro podobu budov zde již stojících charakteristické. „Dům kultury Metropol je velmi kultivovaně navržený objekt. Když se podíváte na jeho fasádu, na ta okna, tak on autor reflektoval to, co my. Také navazoval na formáty okolních historických domů. To není amatérská práce,“ řekl Marek Chalupa.

Hold českému umělci

Jak uvedl ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert, do nové budovy by se galerie měla ze zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou kompletně přestěhovat do konce roku 2029. „Tato budova už samozřejmě dává možnosti pracovat s galeriemi, které jsou na nejvyšším levelu,“ přiblížil. Vidět bychom tak v Budějovicích mohli díla známých světových autorů.

Při slavnostním otevřením by ale rád na zdech galerie viděl českého umělce. „Naše galerie nese jméno Mikoláše Alše, takže se možná budeme ubírat tímto směrem. Uvidíme, jestli bude možnost vzdát hold tomuto českému autorovi, ale to je skutečně ještě extrémně daleko,“ dodal.

Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby by realizace nové galerie měla vyjít na částku přesahující půl miliardy korun, v závislosti na cenách. „Samozřejmě se ta částka bude zpřesňovat. Teď nás čeká teprve projektování, stavět by se mělo začít za rok a půl, za dva. My jsme jako Jihočeský kraj tuto stavbu připraveni financovat a máme na to peníze v rozpočtu,“ řekl jihočeský hejtman.

Nová Alšova jihočeská galerie by měla být součástí celkového konceptu Senovážného náměstí. Vzniknout by zde mělo totiž také parkoviště pod zemí, řeší se budoucí podoba a využití Domu kultury Metropol. „Jednáme o jeho odkupu, následné rekonstrukci tak, aby zde mohlo mít zázemí Jihočeské divadlo,“ nastínil Martin Kuba plány. Současně s tím ale doplnil, že se jednotlivé investiční akce nebudou realizovat najednou. Záviset bude na tom, jak rychle dostane kraj na jednotlivé akce potřebná stavební povolení.