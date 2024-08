Klára Skálová dnes 07:05

Do druhé poloviny své sezony vstoupili v českobudějovickém Letním kině Háječek. A to hned dvěma vyprodanými promítáními. Postaraly se o to snímky Zápisník alkoholičky s Terezou Rambou v hlavní roli, který byl v letňáku naplánovaný na čtvrtek, a film z dílny Jiřího Mádla nesoucí název Vlny.