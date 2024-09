Páteční ráno nepřineslo pro Jihočechy dobrou zprávu. Ve čtvrtek dopoledne ještě počítali meteorologové v průměru na jihu Čech v té horší variantě většinou s desetiletou povodní a výjimečně na Lužnici možná až padesátiletou povodní. Předpověď v pátek ráno je o poznání horší. V kraji se očekávají padesátileté povodně na Lužnici a možná i na Nežárce, Malši a Vltavě. „Je možné i překročení padesátileté vody,“ řekl v pátek 13. září dopoledne před 9. hodinou hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák. Vzápětí upozornil, že to je horší průměrná varianta, kterou meteorologové získali, po zohlednění několika předpovědních modelů. A dodal, že mohou nastat i horší i lepší scénáře, podle vývoje počasí. Důležité jsou přitom nejen srážky ale třeba i vítr, který ovlivňuje rozložení dešťů v území.

V Českých Budějovicích by tak při kulminaci mohlo protékat Vltavou za soutokem s Malší až kolem 700 kubíků za vteřinu. Ve čtvrtek dopoledne se počítalo v horší variantě, že v sobotu bude kulminovat velká voda na úrovni 350 m3/s, ve čtvrtek večer byl odhadován horší průměr přes 500 m3/s. V pátek dopoledne už to dostoupalo v předpovědi pro sobotu a dokonce možná i neděli až ke hranici 700 m3/s. „To je nyní horší střed modelů. Není to definitivní. Tohle číslo není konečné. Dokud to neproběhne, nikdy nevíme konečné číslo,“ zdůraznil Tomáš Vlasák. Naznačil tak, že situace se v čase vyvíjí a tedy i předpověď. Bohužel podle předpovědi srážek mírně přibylo, ale hlavně během čtvrtka přibyly další oblasti, které mají být zasaženy extrémními dešti. Šlo o pás území zhruba o šíři 50 kilometrů více na západ. Takže přibyla více Šumava i centrální části jižních Čech. Navíc se nyní očekává, že pršet bude déle. Srážky se mají protáhnout až do pondělí. Proto se protahuje i termín odhadovaných kulminací na sobotu až neděli.

Pro Českobudějovicko je důležitá situace na Malši, kde je sice nádrž Římov, ale ta je zásobárnou pitné vody a nelze ji regulovat jako ostatní přehrady. A hrozí, že pokud přítok do Římova bude vyšší, dosáhne hladina až na bezpečnostní přelivy a pak bude celý objem jen protékat dál. Hranice padesátileté vody v Českých Budějovicích za soutokem je 750 kubíků. Protipovodňové zábrany se mají preventivně v jihočeské metropoli stavět, pokud je průtok 550 až 650 kubíků. V 11 hodin dopoledne v pátek protékalo Vltavou v Českých Budějovicích pod Dlouhým mostem přibližně 50 kubíků za vteřinu.

Aktuální předpověď srážek je podle meteoroložky Evy Houbové v kraji průměrně na pátek 30 až 50 mm vodního sloupce a na jihovýchodě kraje až 70 mm. V sobotu na severozápadě 30 až 60 mm a na jihovýchodě 60 až 100 mm. Největší srážky se stále očekávají v Novohradských horách a jejich podhůří. Přibyla ale i Šumava s podhůřím. Eva Houbová upozornila i na vítr, který může v nárazech od pátečního odpoledne dosahovat až rychlosti 70 km/h. A výstraha před větrem platí i pro sobotu a neděli dopoledne. Kvůli podmáčené půdě tak může docházet i k vývratům, nejen k lámání větví a kmenů. Řada správců lesů už proto vyzvala veřejnost, aby do lesů nevstupovala. Například Národní park Šumava.

V Českých Budějovicích rozhodla povodňová komise ve čtvrtek večer o postavení protipovodňové stěny na Jiráskově nábřeží podél Vltavy. Od Dlouhého mostu až po most na Strakonické ulici. Větší část Jiráskova nábřeží je proto uzavřena, hlídkují zde policisté i strážníci a pěší a cyklisté se nedostanou ani na stezku podél Vltavy. Se stavbou zdi pomáhají i jednotky dobrovolných hasičů z okolních obcí, například Mokrého, Srubce nebo Starých Hodějovic. Městská policie posílila hlídkovou službu.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a hrozby možných povodní v okolí stadionu bude o víkend uzavřen plavecký bazén a sauna.

Pokračují práce na pytlových stěnách na Malší. A průběžně se kontroluje stav kanalizace ve městě. Připravuje se také distribuce pytlů s pískem občanům. Podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové byla na dobu nezbytně nutnou přerušena kontrola rezidentního parkování (modrých zón). Informace k situaci v Českých Budějovicích je možné získat i na lince 722 959 340.

Jihočeský hejtman Martin Kuba po jednání krajské povodňové komise upozornil, že při zhoršeném výhledu by se měla aktivovat všechna dostupná protipovodňová opatření. Zmínil, že i ve východní části kraje na tocích v Povodí Moravy byly zkontrolovány a vyčištěny hlavní koryto Moravské Dyje a větších přítoků a situace se stále sleduje. Hlavní slovo ohledně jednotlivých opatření mají jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP). Každá má zřízenou povodňovou komisi a mají nastaveny konkrétní plány co mají a musí spustit.

Povodňové komise, kterou svolal jihočeský hejtman se účastnil i zástupce Rybářství Třeboň, které již podle jeho informací upouští největší rybníky na Třeboňsku a snaží se tak připravit své rybníky pro případné zadržení většího množství vody. I ostatní majitelé rybníků by měli důsledně dodržovat manipulační řády těchto děl.