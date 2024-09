Věra Hlaváčková

herečka z Jihočeského divadla

close info Zdroj: Archiv JD zoom_in Vítězové - Věra Hlaváčková, Cena Českého rozhlasu za rozhlasové herectví.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Mně už se líbí to slovo HEJTMAN… Pochází z němčiny a znamená hlavní muž. Původně to bylo především označení vojenské hodnosti, až později úředník samostatného územního celku. V Čechách byli poprvé zvoleni v roce 1434 a české kraje se utvářely už od konce 13. století. Takže si představuji člověka, který si tuto důležitou funkci zaslouží.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Komunální volby jsou pro mě víc o lidech než o stranách… a já jsem s naším současným hejtmanem spokojená, takže mu dám svůj hlas.

Vojtěch Stehel

Rektor Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice

close info Zdroj: Deník/Martin Tröster zoom_in Vojtěch Stehel, rektor Vysoké školy technické a ekonomické, České Budějovice

Koho byste si přáli za hejtmana?

Předesílám, že jsem členem ODS. Ale i kdybych jím nebyl, podporoval bych současného hejtmana Martina Kubu, neboť za poslední období pro kraj udělal ohromný kus práce. Nejvíc jsem si to uvědomil na setkáním s hejtmanem, které pořádala redakce Deníku. Tam bylo vidět, jak moc kraj začal investovat do infrastruktury a rozhýbal celou řadu dalších činností, ze kterých budou mít užitek všichni občané Jihočeského kraje.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Samozřejmě věřím, že takto i volby dopadnou.

Jan Vančura

správce Černé věže

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Jan Vančura, správce Černé věže, České Budějovice

Koho byste si přáli za hejtmana?

Hejtmanem by měl být takový člověk, který dokáže začít okamžitě řešit problémy, které nastanou. Neslibovat, ale opravdu pro kraj a jeho obyvatele dělat, co je potřeba. A znamená to také, že se musí opravdu podrobně podívat na danou situaci, zjistit všechny okolnosti, získat informace od lidí, kterých se daná záležitost týká, i do té nejzapadlejší vesničky se přijet osobně podívat.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Byla by ode mě drzost odhadovat, jak volby dopadnou, to nikdo nedokáže. Naštěstí máme svobodné volby, tak ať se lidé rozhodnou podle toho, co je podle nich v dané části kraje důležité.

Václav Votruba

spisovatel

close info Zdroj: Deník/Martin Tröster zoom_in Václav Votruba, spisovatel, České Budějovice

Koho byste si přáli za hejtmana?

Popravdě zatím předvolební kampaň nesleduji, takže nevím, kdo na čem staví. No, budu nudný, předvídatelný, ale… Chci hejtmana, který reálně ví, jaké jsou problémy kraje, co je třeba řešit, co místní lidi trápí, hejtmana, co mezi ně chodí, baví se s nimi. Ostatně mám jeden tip. Jakožto spisovatel a autor Šumavského Děsa bych navrhoval právě jej, protože už tady žije několik stovek let, má prochozený každý čtvereční metr, má zkušenosti, empatii a lidé ho milují. Bohužel zatím ale kandidovat nechce. Snad třeba v dalším století.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Představu mám, ale nechám si ji pro sebe. Snad mi čtenáři odpustí.

Aleš Trdla

majitel umělecké agentury

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Aleš Trdla, hudební producent, České Budějovice

Koho byste si přáli za hejtmana?

Hejtman by měl být jakýmsi spojovacím můstkem mezi krajem a státem. Tedy měl by být v prvé řadě zástupcem celého kraje tak, aby neupřednostňoval například zájmy jen těch větších měst nebo přímo pouze krajské město. Jako představitel kraje by měl zájmy všech povyšovat nad své „stranické tričko“ a respektovat zájem jakékoli obce či města ve svém kraji, i kdyby to nebylo plně v souladu s jeho politickým názorem či směrem. Tedy měl by umět naslouchat všem představitelům měst a obcí a být jakýmsi vyšším činitelem pro jednání na jiných, než komunálních úrovních. Hejtman není jen jakýmsi mluvčím dané reprezentace kraje, ale měl by být jakýmsi koordinátorem a manažérem těchto obcí při jednáních nad běžný komunální rámec.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Pokud si mam tipnout, tak hejtmanem opět bude pan Martin Kuba, který ve větší míře tyto atributy splňuje.

Josef Kalbáč

emeritní senátor

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Josef Kalbáč, emeritní senátor, bývalý poradce prezidenta Václava Klause.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Já se domnívám, po zkušenostech z dosavadního období, že Martin Kuba je výborným hejtmanem, podle mého je jeden z nejlepších krajských hejtmanů vůbec. Výsledky, které prokázal, ho opravňují k tomu, aby byl znovu zvolen do čela Jihočeského kraje.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Věřím, že Martin Kuba volby vyhraje. Neznám z jiných politických stran nikoho, kdo by prokázal větší přehled a kvality, než zatím prokázal právě on.

Petra Kurschová

módní návrhářka a podnikatelka

close info Zdroj: Archiv T. Radila zoom_in Petra Kurschová.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Já si přeji za hejtmana Martina Kubu. Líbí se mi jeho dosavadní práce a přístup, s kterým tento post vykonává. Ať je to přístup k lidem, k projektům, ale zvládl i celkové řízení v rámci covidu.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Podle mého Martina Kuba obhájí hejtmanství. Vykonává perfektní práci na všech frontách, myslím si, že lidé ho zvolí znovu.

Jan Bauer

spisovatel

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Jan Bauer.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Rád bych na postu jihočeského hejtmana viděl opět Martina Kubu. Je to člověk na svém místě, člověk s autoritou a přehledem.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Podle mého Martin Kuba post hejtmana obhájí.

Josef Kašpar

ředitel Centra kultury města Písek

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Josef Kašpar, ředitel CKMP.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Hejtmanem by měl být člověk, který chápe svou funkci především jako službu lidem a kraji. A slibuje pouze to, o čem dopředu ví, že je to možné dodržet, nebo se o to alespoň pokusit.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Jelikož žijeme v éře marketingu, dá se tady u nás v jižních Čechách celkem odhadnout, kdo se tím vítězem stane. Čímž ovšem zároveň nepopírám, že by právě tento politik alespoň zčásti nenaplňoval můj výše uvedený požadavek.

Pavel Šmidrkal

galerista z obrazárny Špejchar Želeč

close info Zdroj: Foto: Se souhlasem Pavla Šmidrkala zoom_in Pavel Šmidrkal, český prozaik, kurátor a galerista, Bechyně.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Osobnost s čistým rejstříkem charakteru a svěžím dechem politického projevu. Žádné zákulisní triky, žádné papírem šustící sliby, umění držet dané slovo, schopnost ctít právo a bránit spravedlnost. Obávám se ale, že jde u mne v dnešních časech častého kralování špatnosti o snění z knihy pohádek.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Šance bych znovu přiřknul Martinu Kubovi. Za dobu svého hejtmanství některé záležitosti řešil úspěšně a to, co pokazil, nás neporazilo. I když s novým jménem hejtmana by třeba zavál čerstvý vítr. Anebo by také mohla prasknout přehrada. Těžko předpovídat.

Radka Vegrichtová

ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Radka Vegrichtová, ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec

Koho byste si přáli za hejtmana?



Za hejtmana bych si přála člověka s vyzrálou osobností a životními zkušenostmi, který naslouchá potřebám občanů i názorům politických oponentů, podle toho definuje strategii rozvoje regionu a dokáže sestavit vysoce výkonný tým lidí, kteří tuto strategii efektivně realizují.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Současný hejtman Martin Kuba v posledních, náročných letech ukázal, že přesně toto splňuje. Je schopný krizový manažer, má jasně stanovené priority a dokončil nebo zahájil zásadní projekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel Jihočeského kraje. Navíc podporuje rozvoj sociálních služeb pro seniory, čehož si velmi vážím.

Vladislav Burian

historik a archeolog

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Vladislav Burian, historik, archeolog, Jindřichův Hradec

Koho byste si přáli za hejtmana?



Protože mám opravdu rád jižní Čechy, našemu kraji bych přál hejtmana pracovitého, skutečně pro všechny. Tím myslím pro jednotlivé "okresy", ale i v nich žijící lidi. Zatím neznám lídry všech kandidátek, jméno je proto těžké vyslovit. Měl by to však být někdo pracovitý přinejmenším tak moc, jako náš současný pan hejtman.

Kdo hejtmanem nakonec bude?



Tam je to poměrně nasnadě. Hejtmanem bude ten, kdo výrazně uspěje ve volbách, tím bude mít dobrou vyjednávací pozici k sestavení fungující koalice. Když to vezmu z pohledu současné celorepublikové politiky, jako favority vidím zástupce dvou "stran", které naše občany oslovují dlouhodobě nejvíce.

Marie Paukejová

bývalá zastupitelka, pracovnice v sociální oblasti

close info Zdroj: Deník/ Edwin Otta zoom_in Marie Paukejová.

Koho byste si přála za hejtmana?



Já jsem si kandidátky samozřejmě bedlivě prohlédla. A docela mě zaskočilo, že na předních místech kandidují poslanci napříč politickým spektrem. To je pro mě zdvižený prst. Vůbec si neumím představit, jak by mohli vykonávat funkci hejtmana nebo krajského zastupitele a být poslanci. To je pro mě koncentrace moci. Nesouhlasím už s tím, aby byl hejtman i městským radním. Nevím, koho budu volit. Jako hejtmana bych si představovala člověka, který opravdu bude hejtmanem všech obyvatel kraje. Aby řešil zásadní problémy lidí, což jsou podle mého názoru bydlení a problémy v sociální oblasti. V současné době, když se podívám na kandidátky, nevím, kdo by mohl být takovým hejtmanem.

Kdo hejtmanem nakonec bude?



Já si myslím, že ambicí současného hejtmana je post obhájit a kampaň vede intenzivně již delší dobu.

Petr Nývlt

ředitel školy, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Petr Nývlt, ředitel školy, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Koho byste si přáli za hejtmana?

Toho, kdo říká, co si myslí a dělá, co slíbil.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Ten, koho lidé zvolí.

Alois Sassmann

publicista, starokatolický farář v Táboře

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Alois Sassmann, publicista, starokatolický farář v Táboře, Malšice

Koho byste si přáli za hejtmana?

Asi každý by měl rád ve vysoké funkci člověka, který nemyslí jen a jen na sebe, své zájmy a peníze, ale který se bude držet hesla českého krále Jane Lucemburského: Já sloužím.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Doufám, že politik, který - jako každý člověk - bude mít své přednosti i chyby, ale který - doufám - funkcí "nezblbne".

Václav Mikula

jáhen a nemocniční kaplan Tábor

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Václav Mikula, jáhen a nemocniční kaplan Tábor, Sezimovo Ústí

Koho byste si přáli za hejtmana?

Přál bych si osobnost, která si stojí za svými názory, chce to nejlepší pro kraj, ne jen aby on sám vypadal pěkně a není populista. Pracuji v nemocnici, která je krajské zařízení, proto vidím důležitost krajských voleb.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Hejtmanem se stane ten, kdo bude mít velkou podporu voličů a dokáže se domluvit na podpoře s dalšími krajskými zastupiteli.

Karel Daňhel

divadelník, hudebník, emeritní ředitel Divadla Oskara Nedbala v Táboře

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Karel Daňhel, divadelník, hudebník, emeritní ředitel Divadla Oskara Nedbala v Táboře

Koho byste si přáli za hejtmana?

Už 34 let máme svobodné volby, kdy si můžeme vybrat do vedení kraje či státu toho, koho chceme, je-li nás většina. Pak se divíme, že vládne a zvítězila většina menšin, která se nějak poskládala a můžeme počesku nadávat, že je všechno jinak. Po posledních krajských volbách se už několik let divím, že „to“ jde a lid stále kraji spílá. Třeba kvůli silnicím, o kterých stále čtu a slyším, jak jsou hrozné. Jezdím hrát do mateřských škol po celém kraji i do krajů sousedních a užívám si krásných silnic a chválím. Asi jsem bílá vrána, ale třeba na cestě z Tábora do Vimperka jsem jedinou „hroznou“ silnici předrncával na objížďce mostu v Týně nad Vltavou, a to jen asi 200 metrů. Pravda horší silnice či ulice jsou jen ty průjezdné v několika málo obcích, kde se asi čeká, než se udělá vodovod či kanalizace. Už jsem si chtěl aspoň trochu zaspílat, když mi pan hejtman na internetovém vstupu vysvětlil zcela kultivovaným způsobem a bez papíru v ruce, jak dlouho ještě objížďka bude a proč. A jaké lepší parametry a životnost bude mít nový most. S tímto vědomím jsem objížďku v klidu předrncával a most už je lepší a výš, jak pan hejtman slíbil, objížďka je pryč. A ještě vím, kdy a kde bude obchvat a kdy dálnice, když stavitele tunelu překvapila voda či tekuté písky. A také, jak se kraj pere s nedostatkem dentistů a kdovíkoho a kdovíčeho ještě. Takového hejtmana chci a je mi jedno, jak se jmenuje, z jaké je strany, jestli z většiny či z většiny menšin, a jaké má názory na situaci v Barmě.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Při vědomí před a povolebních šarád je to otázka pro křišťálovou kouli nebo pro jihočeský selský rozum, ve který věřím a budu jej volit, neboť jestli má něco hodnotu, pak nikoliv díla předvolebních básníků či chronických nadávačů, ale zkušenost. Ostatně, byl jsem po úrazu nucen vyzkoušet i táborskou nemocnici a přestože mám profesionální deformaci hodnotit každý detail z ředitelování divadla, nemocnice se od doby, kdy jsem tam byl naposledy úžasně vylepšila a dávám bez výhrad výbornou. Prostě pokrok po všech stránkách. A o ten jde, pokud slouží lidem.

Roman Varga

ředitel Cheiron T, o.p.s. Tábor

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Roman Varga, ředitel Cheiron T, o. p. s. Tábor

Koho byste si přáli za hejtmana?

Vzhledem k tomu, že celý můj profesní život je spojen se sociální prací, tak bych si za hejtmana přál někoho, kdo má sociální cítění a koho zajímá sociální politika a sociální práce. Přál bych si, aby tahle služba občanům kraje nebyla popelkou a aby i hejtman dokázal dát veřejně najevo její důležitost.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

No a nakonec bude hejtmanem ten/ta, jehož/jejíž marketing a následné vyjednávání bude nejúčinnější.

Marek Cihlář

muzikant

close info Zdroj: Foto Stanislav Tošner zoom_in Marek Cihlář, muzikant Veselí nad Lužnicí.

Koho byste si přáli za hejtmana?

Z mého pohledu občana bych volil idealistu. Těch už ale moc není. Měl by to být poctivý chlap nebo žena s vizí a s velkou dávkou idealismu a ne pragmatismu. Toho už bylo dost a kam nás to dovedlo.

Kdo hejtmanem nakonec bude?

Neznám, kdo aktuálně kandiduje a kdo nabízí kandidaturu na post hejtmana. Ale vím, že hejtman Martin Kuba vkládal hodně naděje, že udělá z ODS silnou pravicovou stranu, která ví, co dělá a má vizi. A on je jeden z těch, kdo by to mohl udělat. Takže bych ho raději viděl v čele strany, než jako hejtmana.

Martin Kozák

profesionální fotograf

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Martin Kozák, profesionální fotograf.

Kdo bude hejtmanem?

Já si myslím, že Martin Kuba je osobou na zcela správném místě. Je za ním vidět spousta dobře odvedené práce. Proto bych ho rád viděl ve funkci hejtmana našeho kraje i nadále.

Martin Charvát

zahradní architekt

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Martin Charvát, zahradní architekt.

Kdo bude hejtmanem?

Pan Kuba je podle mě výborným jihočeským hejtmanem. Je to Jihočech každým coulem, umí komunikovat, vysvětlit své kroky a z vlastní zkušenosti se vždy chová korektně. Navíc menší lidé jsou obvykle draví a to je Jihočeskému kraji jedině ku prospěchu (smích).

Josef Böhm

fotograf

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Josef Böhm, fotograf.

Kdo bude hejtmanem?

Poslední dobou sleduji politické dění převážně na sociálních sítích. Současný hejtman pan Kuba je zde velmi aktivní a pod jeho vedením vzniklo mnoho zajímavých a podnětných projektů. Myslím si, že je to vhodný kandidát na pokračování ve funkci.