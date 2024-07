Pro krajské volby bylo na krajském úřadu podle mluvčí úřadu Hany Brožkové k úterní 16. hodině podáno 14 kandidátních listin. Uchazečů o senát bude šest. Nyní se chystá ověřování a případné opravy a doplnění údajů, to potrvá do 2. srpna 2024. Pak úřady oznámí oficiálně kandidátky.

close info Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková zoom_in Krajské volby se uskuteční 20. a 21. září. Ilustrační foto.

Obhajovat post hejtmana bude Martin Kuba (ODS), který vede současnou vládnoucí krajskou koalici. Součástí nynější koalice v čele kraje je také uskupení Společně pro jižní Čechy, složené z TOP 09 a KDU-ČSL. Spojenectví letos rozšíří ještě hnutí Tábor 2020. V čele kandidátky má být náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09). V krajské koalici je nyní zastoupena i Socdem (Sociální demokracie). Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb manažer Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. Koalici do počtu čtyř doplňují nyní na kraji ještě Jihočeši 2012. Ty povede do krajských voleb současný náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Na volby se chystají i subjekty, které jsou v krajském zastupitelstvu v opozici. Nejsilnější jsou nyní v opozici v krajském zastupitelstvu Piráti. Do krajských voleb je povede místostarosta Písku a současný krajský zastupitel Josef Soumar. Svého lídra, a tedy kandidáta na hejtmana, představilo také ANO. Bude to poslanec a českobudějovický zastupitel Roman Kubíček. Jedničku už dříve určilo například hnutí STAN, které je nyní také v zastupitelstvu v opozici. Pro volby se STAN spojilo s hnutím Občané pro Budějovice. Lídrem kandidátky bude vimperská starostka Jaroslava Martanová (STAN).

Zatím jsou mimo zastupitelstvo

Kandidátky pro podzimní volby chystají i subjekty, které nyní v krajském zastupitelstvu nenajdeme. Například nová koalice Stačilo!, která je složena z KSČM, nově ustavené strany ČSSD, kterou vede Jiří Paroubek, ČSNS a SDSN. Kandidátku povede lékařka a soběslavská zastupitelka Kateřina Jirousová, bez politické příslušnosti (nominovaná KSČM). O křesla v krajském zastupitelstvu se chtějí ucházet třeba i Zelení ve spojení se stranou Levice. Pro volby chystají kandidátku nazvanou Spolu pro lidi a krajinu. Lídryní kandidátky je Pavla Setničková, zakladatelka spolku Lipensko pro život. Poprvé se bude o hlasy voličů ucházet Jihočeská veřejnost – uskupení složené zejména ze starostů a místostarostů jihočeských měst a obcí. Na této kandidátce bude v popředí starosta Strakonic Břetislav Hrdlička.

Pro senát šest kandidátů

V úterý 16. července v 16 hodin skončila také možnost přihlásit do volebního klání potenciální senátory. Na jihu Čech se jedná například o obvod České Budějovice, kam patří i část Jindřichohradecka. Kandidáty registrují v Českých Budějovicích. „Obdrželi jsme šest přihlášek pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. V současné době jsou podané kandidátní listiny přezkoumávány a zároveň probíhá spolupráce s Českým statistickým úřadem na kontrole případných duplicitních přihlášek. Nejpozději v pátek 2. srpna zveřejníme rozhodnutí o registraci, nebo o odmítnutí přihlášek k registraci,“ říká k tomu vedoucí správního odboru českobudějovického magistrátu Jan Kostík s tím, že před šesti lety se o tento post ucházelo celkem osm kandidátů.

Z uchazečů o senát oznámil svou kandidaturu jako první českobudějovický zastupitel Juraj Thoma z hnutí Občané pro Budějovice, kterého podpoří i STAN. Z dalších jmen je znám budějovický radní a předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora z ODS, který by podle informací Deníku měl mít podporu i KDU-ČSL nebo TOP 09.