Mezi subjekty kandidující do zastupitelstva Jihočeského kraje patří také Piráti. Jejich kandidátku povede do voleb místostarosta Písku a krajský zastupitel Josef Soumar. V současnosti jsou Piráti v krajském zastupitelstvu v opozici.

Programové priority představili Piráti při prezentaci čelných kandidátů. Chtějí se zaměřit například na dostupnost lékařské péče, ochranu přírody a kvalitní dopravní infrastrukturu.

Podle Josefa Soumara má řada Jihočechů problém například s dostupností lékařské zubní péče. Mnoho lidí za ní musí dojíždět na velkou vzdálenost. „Chybí pediatři, praktici, ale i psychiatři. Jihočeši chtějí mít tyto služby dostupné a my to můžeme změnit,“ uvedl Josef Soumar a dodal, že velkou prioritou je pro Piráty také ochrana jihočeské přírody. „Nedopustíme privatizaci celého Lipna developerům,“ dodává k programovým prioritám Josef Soumar. K rozvoji kraje je podle Josefa Soumara nutná kvalitní dopravní infrastruktura včetně vlakových spojení a funkční Integrovaný systém dopravy. Rozšířil by i počty míst na čtyřletých gymnáziích a lyceích.

Současná krajská zastupitelka Veronika Kovářová by chtěla lepší krajinné plánování. „Myslím, že odpovědnost za životní prostředí by měl vnímat i kraj. Narozdíl od Nizozemí se u nás velmi málo věnujeme krajinnému plánování,“ myslí si Veronika Kovářová a poukazuje na to, že se nevyužívají všechny možnosti v této oblasti. „Proč? Snad že by to mohlo znamenat omezení rozvoje developmentu okolo Lipna? Dobře navržené opatření v krajině dokáže odolávat bleskovým povodním či předcházet bleskovému suchu, i když obojí jsou velmi agresivní situace, které nám současné klima chystá,“ míní Veronika Kovářová.

K předním kandidátům Pirátů budou patřit mimo jiné současný krajský zastupitel Jiří Roubíček nebo náměstkyně primátorky Českých Budějovic Zuzana Kudláčková, která míní, že samosprávy mohou podpořit dostupné bydlení. Například digitalizaci by na úrovni kraje podpořil krajský zastupitel Tomáš Posekaný. K dalším kandidátům bude patřit například pedagog a tajemník krajského klubu Pirátů Sandrik Bednář.