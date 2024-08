Do budoucnosti kraje chce výrazně promluvit přes 120 politiků, ať už starostů velkých měst, malých obcí, řadových zastupitelů, současného hejtmana nebo třeba poslanců. Více než stovka kandidátů pracuje ve školství, je mezi nimi řada učitelů a zejména ředitelů. Silné zastoupení co do profesí mají živnostníci nebo zdravotníci, na kandidátkách figuruje na tři desítky důchodců a jen o něco málo méně studentů.

Spolurozhodovat o dění v Jihočeském kraji chtějí především muži, dam je na seznamech kandidátů jen necelých třicet procent. Převaha mužů je znát i na postech lídrů, z prvního místa kandidují pouze starostka Vimperka Jaroslava Martanová (STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj), projektová manažerka a předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková Nováková (Spolu pro lidi a krajinu) a Kateřina Jirousová, lékařka a zastupitelka Soběslavi (STAČILO!,KSČM, ČSSD, ČSNS, SD-SN), v ostatních stranách a uskupeních vsadili při výběru své jedničky na muže. Ovšem nechybělo málo a Jihočeský kraj mohl mít i čistě ženskou kandidátku, za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude o hlasy voličů usilovat deset žen a dva muži. Velmi vyrovnaný má poměr mužských (29) a ženských (27) kandidátů Spolu pro lidi a krajinu. Daleko větší chuť vstoupit do krajské politiky prokazují také zástupkyně něžného pohlaví v té nejmladší věkové kategorii, mezi kandidáty do 20 let najdete napříč stranami čtyři slečny a pouze jednoho mladíka.

Heslo „mládí vpřed“ platí u DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, lidé do 30 let tu tvoří celou čtvrtinu kandidátky. Čísla ale zkresluje fakt, že na ní figuruje pouhých 12 jmen, zatímco většina stran nabízí voličům mezi 55 a 60 kandidáty. (Výjimkou je jen LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND, kde najdou voliči jediné jméno – Vladimíra Štěpána Kremsu, univerzitního profesora a vědce z Českých Budějovic.) Prostor mladým tvářím dali i STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj (9 kandidátů do 30 let, to je 22 %), Česká pirátská strana (8 = 13.3 %) a PŘÍSAHA občanské hnutí (6 = 10,7 %). Vůbec nejmladší adeptky na křesla krajských zastupitelů jsou osmnáctileté studentky Ema Balounová (PŘÍSAHA občanské hnutí), Adéla Petrášková (STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj) a Karolína Svetičová (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT). Kdo radši spoléhá na životní zkušenosti, najde dost takových lidí na volebních lístcích Přísahy (16 %) SPD, Trikolory a PRO (13 %) a ANO 2011 (13 %). Úplně nejstarším jihočeským kandidátem je 85letý důchodce František Hanák (PŘÍSAHA občanské hnutí). Vůbec nejstarší kandidátku s věkovým průměrem 54 let, sestavilo v Jihočeském kraji ANO 2011, nejmladší jsou s necelými 41 lety v průměru piráti.

Silné zastoupení v krajském zastupitelstvu by měly mít České Budějovice, alespoň podle počtu kandidátů, kteří tu žijí (128). Táboráků jde do voleb rovná šedesátka, z Jindřichova Hradce vzešlo 42 kandidátů, z Písku je jich 36. Zájmy Českého Krumlova by mohlo na krajské úrovni posouvat vpřed až 27 lidí, Strakonice reprezentuje 22 kandidátů a 21 jich uvádí bydliště v Prachaticích. Z menších měst má chuť usednout do sálu zastupitelů patnáct Třeboňáků, čtrnáct obyvatel Hluboké nad Vltavou, po dvanácti kandidátech bydlí ve Vimperku a Kaplici, až deset nových zastupitelů může být z Vodňan, Veselí nad Lužnicí nebo Týna nad Vltavou. Mezi městy a obcemi, kde se dají kandidáti počítat na prstech ruky, se trochu vymykají Cep na Třeboňsku a Osek u Milevska. Z vesniček, kde nežijí ani dvě stovky obyvatel, kandidují do krajského zastupitelstva hned čtyři lidé.