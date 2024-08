Minulé krajské volby se nesly ve znamená koronaviru. Hlasovalo se i z auta nebo motocyklu. Tento způsob volby byl zaveden pro pacienty s koronavirem. Dostali přednost a na zvláštních volebních stanovištích, pod dozorem vojáků, odevzdali hlasy už ve středu. V České republice nasadila kvůli tomu armáda do akce 1621 vojáků, protože například stavěla na venkovních stanovištích i polní stany.

close info Zdroj: Deník / Edwin Otta zoom_in Krajské volby v roce 2020 na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.

Vojáci ve speciálních ochranných oblecích byli připravení i obcházet pacienty s koronavirem, kteří by měli zájem hlasovat do přenosné urny. V jižních Čechách byla venkovní mobilní stanoviště zřízena v okresních městech v areálech Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Celkem na těchto stanovištích odvolilo 298 osob. Letos by se měly volby vrátit do obvyklých kolejí.

Od minulých voleb se změní také počet kandidujících subjektů. Letos jich kandiduje podle tiskové mluvčí krajského úřadu Hany Brožkové čtrnáct. Je to šest méně než minule, v roce 2020 jich bylo rovných dvacet. A v krajských volbách roku 2016 se ucházelo o hlasy voličů 23 subjektů.

close info Zdroj: Deník/ Kamila Dufková zoom_in Krajské volby v roce 2020 na ZŠ Nová v Budějovicích.

Seznam politických stran, politických hnutí a jejich koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro letošní volby v jižních Čechách, je následující (pořadí je uvedeno podle rozhodnutí krajského úřadu o registraci): Sociální demokracie (nové oficiální jméno pro bývalou Českou stranu sociálně demokratickou); koalice Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020; JIHOČEŠI 2012; koalice LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI (jejíž oficiální název pokračuje seznamem různých programových bodů); koalice SPD, Trikolora a PRO; koalice STAČILO! (kde jsou zastoupeny Komunistická strana Čech a Moravy, Česká suverenita sociální demokracie, Česká strana národně sociální, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých); Občanská demokratická strana; politické hnutí PŘÍSAHA občanské hnutí, koalice Spolu pro lidi a krajinu (kterou tvoří strany Zelení a Levice); ANO 2011; koalice STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj (složená z hnutí STAN a Občané pro Budějovice); Česká pirátská strana, Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT; Jihočeská veřejnost.

V minulých krajských volbách byly některé strany a hnutí spojeny do jiných koalice než letos, například SPD, Trikolora a PRO kandidují letos poprvé společně. Úplným nováčkem je kandidátka Jihočeská veřejnost složená napříč krajem. Také aliance Zelených s Levicí je novinkou. I koalice STAČILO! složená z převážně levicových subjektů a vedená KSČM se objeví na volebních lístcích poprvé. Právě KSČM po minulých volbách z krajského zastupitelstva vypadla.

Oproti roku 2020 se mimo jiné rozpadlo spojenectví JIHOČEŠI 2012, Občané pro Budějovice a Tábor 2020 a dvě městská hnutí si našla nové partnery. Nekandidují třeba Svobodní nebo Změna 2020.

Třeba koalice Společně pro jižní Čechy je opět složena z TOP 09 a KDU-ČSL, ale přibrala zmíněné hnutí Tábor 2020. Některé změny jsou jen drobné, například Česká strana sociálně demokratická změnila název a kandiduje pod jménem Sociální demokracie.

Některé subjekty kandidují stejně jako před čtyřmi lety, sem patří ODS a ANO 2011 a Česká pirátská strana.