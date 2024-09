Volební lístky už lidé dostali do svých schránek, ale orazítkovanou obálku, do které ten jediný vybraný vloží, obdrží až ve volební místnosti. Do volební urny se vhazuje jeden volební lístek, ale každý na něm může zaškrtnout až čtyři preferenční hlasy. Pokud by jich někdo označil více, k preferencím se při sčítání hlasů nebude přihlížet.

Otevřené budou volební místnosti v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

O tom, kdo obsadí 55 křesel v krajském zastupitelstvu, by mělo být jasno v sobotu k večeru.

Poprvé po mnoha letech nepůjde volit Pavel Ždych z Českých Budějovic. Má 14 dnů dovolenou a odjel na chatu, kterou má u Lužnice. „Bohužel jsem zapomněl na voličský průkaz a zrovna když to strana potřebuje, když je v krizi,“ řekl Pavel Ždych. „Když jsem četl, že v pátek je poslední den na žádost o volební průkaz, pomyslel jsem si, že jsem blbec. Ale do Budějovic kvůli volbám nepojedu,“ doplnil s tím, že chatu má na Lužnici u Dobronic. K velké vodě doplnil, že sice hladina řeky stoupla, ale díky Rožmberku v chatové osadě neškodila. „Zastavilo se to metr od prahu. Naštěstí,“ zmínil Pavel Ždych.

V letošních krajských volbách usiluje o hlasy Jihočechů 14 subjektů - čtyři politické strany, sedm koalic a tři politická hnutí. Letos kandiduje o šest subjektů méně než při posledních krajských volbách v roce 2020. To jich bylo rovných dvacet. A v krajských volbách roku 2016 se ucházelo o hlasy voličů 23 subjektů.

Seznam politických stran, politických hnutí a jejich koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro letošní volby v jižních Čechách, je následující (pořadí je uvedeno podle rozhodnutí krajského úřadu o registraci): Sociální demokracie (nové oficiální jméno pro bývalou Českou stranu sociálně demokratickou); koalice Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020; JIHOČEŠI 2012; koalice LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI (jejíž oficiální název pokračuje seznamem různých programových bodů); koalice SPD, Trikolora a PRO; koalice STAČILO! (kde jsou zastoupeny Komunistická strana Čech a Moravy, Česká suverenita sociální demokracie, Česká strana národně sociální, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých); Občanská demokratická strana; politické hnutí PŘÍSAHA občanské hnutí, koalice Spolu pro lidi a krajinu (kterou tvoří strany Zelení a Levice); ANO 2011; koalice STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj (složená z hnutí STAN a Občané pro Budějovice); Česká pirátská strana, Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT; Jihočeská veřejnost.