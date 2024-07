Sokolové z České republiky i ze zahraničí se v Praze připravují od soboty na XVII. všesokolský slet. Čekal na ně rozmanitý doprovodný program, ale i nácvik slavnostního nástupu, který je v podstatě další součástí skladby. Podle náčelnice T. J. Sokol České Budějovice Ingrid Váchové se navíc prolíná nástup jedné skupiny cvičenců s odchodem jiné skupiny. A všechno musí ve čtvrtek a v pátek klapnout.

Přitom nejde jen o to přijít na plochu a trefit správně značku, i když už to by nebylo nic jednoduchého. „Učíme se kudy bežet. Tři krátké úseky. Kolik přesně kroků, plácnout si, správně se otočit s podložkou,“ vypočítává jedna z mladých členek českobudějovické jednoty, co je třeba dostat do krve při skladbě Leporelo I. Ve středu dopoledne se ještě konaly dva velké nácviky pro vystoupení, které bude ve čtvrtek večer a ve čtvrtek budou finální testy pro páteční vystoupení. Skladby a doplňující vystoupení jsou totiž složené do dvou mírně odlišných bloků.

A sladit bylo často třeba i nácvik v jednotách. Například citovaná mladá členka českobudějovické jednoty si vybrala skladbu, kterou jako „přidružená“ musela nacvičovat v Kamenném Újezdu a v Praze je součástí útvaru lišovských sokolek.

Kromě sokolů v hlavních hromadných skladbách vystoupí i sokolové ze Slovenska s vlastní skladbou Rande v Prahe, sokolové z USA z Clevelandu s programem Nový cirkus a na ploše se předvede také dánská gymnastická škola nebo zástupci České asociace sportu pro všechny s Příběhy léta. Zahraniční sokolové přijeli nejen z mnoha zemí Evropy, ale třeba i z USA nebo Kanady. A většina se jich začlení do hromadných skladeb.

Hromadné skladby všesokolského sletu je možné sledovat ve čtvrtek a v pátek na programu České televize. Přesný rozpis skladeb s dalšími informacemi o programu najdou zájemci na webové adrese.

Vrcholem pátečního programu bude společná skladba Věrné gardy a seniorek a seniorů. Vystoupili i na regionálním sletu v Českých Budějovicích a před cvičenci je třeba skutečně smeknout. Nejvíce cvičících dodalo pro Věrnou gardu na krajský slet, jak už Deník uvedl, Milevsko. „Třikrát jsme se byli secvičit jako župa, jinak jsme cvičili sami, naše osmička, od října,“ řekla na krajském sletu za skupinku milevských sokolů Zuzana Sekalová, která je také vzdělavatelkou Jihočeské župy. Nejstarším cvičencem v milevských řadách byl Stanislav Trčka. Nacvičoval už jako žáček před druhou světovou válkou. Účastnil se i na dlouho posledního sletu v roce 1948. „Mám z toho sletu jedinou fotku. Ještě bych si vzpomněl i na nějaké takty z nácviku,“ usmál se na českobudějovickém Sokolském ostrově člen Věrné gardy, kterému letos bude už 95 let!