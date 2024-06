Nádvoří hradu Rožmberk, synagoga v Českém Krumlově, Schwarzenberská hrobka v Třeboni nebo Piano business centrum v Českých Budějovicích. Nejen tady se uskuteční třetí ročník multižánrového festivalu krásné hudby Hvězdy nad Vltavou.

Tisková konference ke třetímu ročníku akce Hvězdy nad Vltavou. | Foto: Petr Zikmund

Jak uvedl prezident i umělecký ředitel festivalu, houslový virtuos a českobudějovický rodák Pavel Šporcl, letošní ročník se letos rozrostl na dvanáct koncertů klasické i jazzové hudby, a to v osmi městech jižních Čech. Konat se bude od 21. června do 7. července.

Čeští i světoví umělci

Vedle špičkových českých interpretů a těles, jako jsou kytarový virtuos Lubomír Brabec, violoncellista Jiří Bárta, japonsko-německá varhanice Mari Fukumoto, Jan Smigmator či Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, se do něj zapojí i dvě desítky posluchačů mezinárodních mistrovských kurzů talentovaných studentů klasické hudby z celého světa Pavel Šporcl Academy.

Zahajovací koncert, který je naplánovaný na 21. června, je letos věnován Bedřichu Smetanovi a jeho nejslavnějšímu dílu Má vlast. „Bude to událost sezony, troufnu si říci nejoriginálnější a nejmodernější provedení tohoto legendárního díla v letošním smetanovském roce,“ připomněl Pavel Šporcl dvousté výročí narození toho českého hudebního skladatele.

Tisková konference ke třetímu ročníku akce Hvězdy nad Vltavou.Zdroj: Petr Zikmund

Večer nazvali Má vlast pro 21. století. „Společně s úžasnými performery, kreativními světelnými efekty a citacemi samotného Bedřicha Smetany provedeme posluchače dějem díla, o kterém jsme se všichni něco učili ve škole, ale na příběh každé jeho části jsme již zapomněli. Bude to nejen první open air událost v historii festivalu, ale také nejdražší. Vždyť rozpočet jen na tento multimediální koncert vyšplhal na dva a půl milionu korun,“ dodal.

Zazní známé hity, ale trochu jinak

Speciální bude podle Pavla Šporcla i úterní koncert, který se uskuteční v Městském kulturním středisku v Trhových Svinech. Věnován bude Josefu Sukovi. Ve středu 26. června se v českobudějovickém Pianu představí Matyáš Novák. „Je to velká vycházející hvězda klavírního nebe, který začíná hrát nejenom u nás, ale také hodně ve světě. Je to mladý interpret a skutečně vynikající interpret,“ nešetřil chválou.

Sám Pavel Šporcl se publiku představí hned několikrát, ten unikátní, s názvem Feeling Good, se ale uskuteční v pátek 28. června v Zámecké jizdárně v Bechyni. „Jedná se o program, ve kterém hraju se svou kapelou. Skládá se z varhan, kytary a bicí a program je nabitý rockovými hity,“ lákal s tím, že znít budou songy od Led Zeppelin, Rolling Stones, Jimiho Hendrixe či Karla Gotta. „Je to něco pro mě úplně nového a všude, kde jsme to zatím hráli, tak publikum ty skladby hltá. Máme jenom dobrou odezvu. Tak věřím, že v Bechyni to bude stejné,“ řekl. Velkou podporu, podobně jako v předchozích ročnících, poskytly festivalu statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj a další partneři. Město na akci letos uvolnilo částku 750 tisíc korun, kraj 500 tisíc.

