Jak uvedla mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková, na břehu, který v těchto místech lemuje cyklostezka, strážníci nalezli velké množství rybiček o velikosti jen několika centimetrů. „Co nejvíce živých rybek se snažili naházet zpět do řeky. Ve videu můžete sami posoudit, že uchopit malou rybičku není vůbec snadné," uvedla Věra Školková. Pomáhala jim s tím i řada Budějčáků.

| Video: Youtube

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán vysvětloval, že při poklesu hladiny vody po povodni celkem běžně dochází k tomu, že ryby, ať už opustily koryto vodního toku aktivně nebo pasivně, můžou uvíznout na březích.

„V tomto případě šlo o rybky velikosti malých nástražných rybiček, které s ustupující vodou zůstaly na cyklostezce v berme řeky Vltavy. V devadesáti devíti procentech případů rybky samy s ustupující vodou odplavou," dodal mluvčí Povodí Vltavy.

V současné době se to řeší prakticky u všech rybníků, kde se voda vylila mimo běžnou rozlohu rybníka. „Situaci řeší a monitoruje Český rybářský svaz. Pokud rybám v návratu do řeky pomůže někdo další, je to určitě vítaná pomoc. Pokud by si ovšem chtěl ryby ponechat, jednalo by se o pytláctví," varoval.