Začátek školního roku patří podle odborníků k nejrizikovějším obdobím v dopravě ohledně nehod vozidel chodců. Do škol se vrací po prázdninách tisíce dětí. Mnohé ztratily obvyklé návyky a některé dokonce zahajují své pravidelné cesty do lavic.

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. až 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Neplatí přitom, že by viníkem těchto nehod byly většinou děti, jsou to naopak řidiči osobních aut,“ upozorňuje vedoucí oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold. „Nejvíce ohroženy jsou podle statistiky děti ve věku devíti let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. Děti v tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ dodává Tomáš Neřold.

Desítky let u přechodů

Policie České republiky a městská policie na mnoha místech kvůli bezpečnosti dětí zahájí v září, často za pomoci dobrovolníků, tradiční asistenci na nejrizikovějších přechodech. Už dvacet let dohlížejí na bezpečnost školáků při prvním školní dni v Táboře. Jak uvedl mluvčí města Luboš Dvořák, do dohledu u základních škol a problémových dopravních míst bude zapojeno osm strážníků a dva asistenti prevence kriminality. „Strážníci budou dozorovat přechod nedaleko Základních škol v Čekanicích, v Komenského ul. na Maredově vrchu, ve Zborovské ulici, u Školního náměstí a pod parkovacím domem u Střelnice,“ jmenoval s tím, že asistenti prevence budou dohlížet na Píseckém rozcestí nedaleko od speciální školy. Další přechody bude v Táboře dozorovat Policie ČR.

Ještě déle než v Táboře, od roku 1996, dbají den co den na bezpečí dětí přecházejících frekventované komunikace v Jindřichově Hradci. A jinak tomu nebude podle vrchního strážníka Luboše Müllera ani v nadcházejícím školním roce. „Každoročně posilujeme výkon denní služby tak, abychom minimálně po dobu prvních čtrnácti dokázali obsadit co nejvíce přechodů a křižovatek. Dnes tak budeme na pěti místech, od úterý do pátku na šesti místech. Další týden to bude podobné,“ uvedl k prvnímu školnímu dni.

Dobrý je nácvik trasy

Hlídkovat se bude i v jihočeské metropoli. Jak upozorňuje tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková, v hustém městském provozu je pro děti rizikem přecházení především na přechodech, kde nejsou semafory. „Děti mohou být nesoustředěné a když spěchají do školy, jejich nepozornost při přecházení může být fatální. Na druhou stranu jsou mnohdy nepozorní a bezohlední řidiči vozidel. Tomu předcházejí právě dohledy zodpovědných osob. Strážníci jsou navíc vybaveni světelnými reflexními vestami, které jsou pro řidiče viditelné již z dálky,“ uvedla k působení českobudějovické městské policie na přechodech od září do června Věra Školková.

Hlavně děti mladšího školního věku by se měly na svůj nový školní režim dobře připravit, tedy nacvičit si s rodiči nebo staršími sourozenci na začátku září trasu do školy a zpět, vytipovat riziková místa, připomenout si správné zásady bezpečného přecházení a podobně. „Zvýšený pohyb dětí zejména v okolí škol klade zvýšené nároky i na všechny řidiče motorových vozidel, ti by se měli obrnit trpělivostí, empatií a pochopením,“ žádá řidiče Tomáš Neřold z Besipu. Besip bude nejen v září, ale po celý nový školní rok pokračovat v projektech, které mají napomoci dopravní výchově a větší bezpečnosti v provozu.

Řidiče, rodiče při doprovodu školáků i děti žádá o pozornost, trpělivost, předvídavost a ohleduplnost i ministr dopravy Martin Kupka. „Spěch nestojí za to, aby došlo k neštěstí," zdůrazňuje Martin Kupka.