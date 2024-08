Zprávu na sociální síti přineslo Jihočeské divadlo.

Zdeněk Plachý divadlo a zpěv miloval od mládí a přestože se jeho touha studovat zpěv profesionálně nesplnila, close info Zdroj: archiv Zdeněk Plachý zoom_in V divadle účinkoval 50 let.soukromě se ve zpěvu zdokonaloval u sopranistky Valerie Kvapilové, sólistky plzeňské opery. Láska k divadlu se mu však stala osudnou. Možnost uplatnit svůj hlas dostal jako tenorista ve sboru opery JD. Pro svůj komediální talent byl vyhledávaným představitelem i menších sólových úloh.

Jak uvádějí divadelníci, v profesionálním angažmá v opeře JD pobyl Zdeněk Plachý v letech 1977 – 1997, ale na prknech Jihočeského divadla vystupoval neuvěřitelných 50 let až do roku 2017. Vystoupil zde ve 127 inscenacích a ztvárnil 24 sólových rolí. Miloval zejména operetu. Do srdcí diváků se zapsal zejména v Zellerově Ptáčníkovi, Straussově Netopýru a Cikánském baronu. Jeho největší sólovou rolí v opeře se stal Triquet v Evženu Oněginovi P. I. Čajkovského.

Za svou věrnost opeře získal v roce 2020 ocenění od Nadace Život umělce za dlouholetou uměleckou činnost.

