Zájezdní hostince U Jiskrů v Kbelnici na Strakonicku si prošel kulinářským peklem. Tým Martina Jiskry byl totiž účastníkem prvního dílu nové soutěže Pohlreichův souboj restaurací. Ten vysílala ve středu 8. března od 20 hodin TV Nova a byl věnovaný tradiční české kuchyni.

Ukázky z prvního dílu Pohlreichova souboje restaurací. | Video: Se svolením TV Nova

U Jiskrů hostům připravili býčí žlázy, kyselo, dršťky s jelítkovými kroketami a vepřový bůček s červeným zelím. Jako dezert dali na výběr tradiční české dezerty.

Pro Martina Jiskru, kterého jsme navštívili den před premiérou, už je tato záležitost minulostí. A to nejen proto, že nakonec v souboji s kutnohorskou restaurací Na Pašince jeho hostinec neuspěl. „Bylo to hodně zajímavé a pro nás další velká zkušenost v cestě, kterou jsme si nastavili. Ale také velký zápřah na čas a myšlení,“ říká Martin Jiskra.

To, že neuspěli, nebere jako prohru. „V soutěži je 12 skvělých restaurací, takže jde spíše o přehlídku kvality,“ dodává. Podle něj je dokonce dobré, že jeho hostinec dál nepokračuje. „Kvůli natáčení jsme museli na deset dní zavřít a taková doba se těžko dohání. Myslím, že během našeho působení jsme už ukázali naše kvality, i když stále je co zlepšovat,“ myslí si Martin Jiskra.

Více se k pořadu vyjadřovat nechce, ale nemyslí si, že by podmínky pro všechny účastníky byly rovné. "Je to jen můj názor. Věřím, že pořad bude hodně sledovaný," dodal.

Tajemstvím není ani to, že se z dřívějška se Zdeňkem Pohlreichem znají. „Potkávali jsme se a vyříkali si své pohledy na některé věci. To už je ale minulost,“ uzavírá Martin Jiskra.

I když se jeho tým snažil, chybám se nevyhnul. Tajný host našel kost v rybě, setkal se s nervózní a nejistou obsluhou a hlavně se dočkal nevhodných řečí poté, co si objednal kávu s mandlovým mlékem. To vše můžete vidět v přiloženém videu včetně chyb v Kutné Hoře.

Zdeněk je v pohodě

Strakonicko ale bude mít v soutěži ještě další zastoupení. A to strakonickou vegetariánskou restauraci Sůl a řepa, jejímž majitelem je Pavel Drdel. Jde o kategorii moderní česká kuchyně. „To natáčení bylo dost náročné, ale Zdeněk je úplně v pohodě a není to žádný ras ani hulvát. Dali jsme mu ochutnat tatarák z celeru a byl z něj úplně vedle. Ale důležité je, že je to vše nahraná show, nic se neděje náhodně,“ říká Pavel Drdel.

Jejich soupeřem byla Long Story Short z Olomouce. „Byl jsem tam několikrát. Jsou to moc šikovní kluci,“ říká na jejich adresu Pavel Drdel.

Restaurace Sůl a řepa se snažila uspět mrkví v předkrmu a v hlavním menu s celerem. Jejich soupeř to měl naopak. Jak si strakonická restaurace a lidé kolem Pavla Drdela vedli, se dozvíte na TV Nova ve středu 22. března. Zkušenosti s podobnými projekty má, objevil se například jako host v soutěži MasterChef Česko.

Účel souboje

Pořad má především ukázat, jak se česká gastronomická scéna proměnila. „Už dávno totiž neplatí, že nešikovnější šéfkuchaře najdeme pouze v podniku s bílými ubrusy. A to přesně diváci v našem pořadu uvidí – souboj těch nejlepších z nejlepších bez ohledu na druh kuchyně, lokalitu nebo cenu. Dnes se i ve zdánlivě nenápadném bistru ve vedlejší vesnici může skrývat poklad, který si ničím nezadá s michelinskou restaurací,“ popisuje koncept pořadu kreativní producentka Eva Krutáková.

Pohlreichův souboj restaurací se zaměří nejen na klasickou českou a moderní kuchyni, ve výběru se objeví i italská, americká nebo asijská kuchyně – bude to ten nejzajímavější průřez toho, co česká gastroscéna nabízí. Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu – naráz ji navštíví třicet lidí a restaurace dostane dvě hodiny na obsloužení všech hostů, a to tříchodovým menu. Hodnotit se bude nejen kvalita pokrmů, ale také servis, to, jak se lidé v dané restauraci cítí a jak fungují týmy.

Následně se proti sobě obě restaurace postaví v kuchyni Zdeňka Pohlreicha. Z jedné konkrétní suroviny budou muset připravit jídlo, které je stylem vystihuje, ale které je také dostane do dalšího kola. Protože vyhrát může jen jeden. Pohlreichův souboj restaurací je českou mutací zahraniční show Ramsay’s Best Restaurant. Ta se na britských ostrovech těšila velké popularitě a tento rok se konečně dostala i do české kotliny. Byla to ale jen otázka času, kulinářské show jsou v českých domácnostech velmi oblíbené a trhají rekordy ve sledovanosti, důkazem toho jsou soutěže MasterChef Česko a Souboj na talíři.

Dejte spropitné

A co na pořad říká sám Zdeněk Pohlreich? „Já bych rád, aby si lidé uvědomili, jaká ta práce je a jak strašně moc se ta úroveň zlepšila. Jasně, pořád bude blbých hospod víc než těch dobrých, ale každá nová bude lepší než ty předešlé. A nezapomeňte dát spropitné svému číšníkovi, jinak to nebude nikdo dělat…“