„Když jsme začali chystat jubilejní ročník výstavy, tak jsme chtěli i tu komunikaci a propagaci trošičku odlišit od jiných ročníků,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice (VCB) Mojmír Severin k novým plakátům pro 50. ročník Země živitelky. Jestli se budou plakáty používat i v budoucnu, to zatím na výstavišti nevědí, ale ohlas je značný.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Originální podobu letos mají plakáty zvoucí na jubilejní Zemi živitelku do Českých Budějovic. Na Výstavišti České Budějovice finišují poslední přípravy.

Kravičku ve slamáku si bude možné koupit třeba i na tričku nebo na balónku. Zvířata se slunečními brýlemi jsou podle Michaely Čeňkové, tiskové mluvčí VCB, celkem tři. Začínalo se s kravičkou. „Zkusili jsme nejdříve jeden billboard a měli jsme obrovské ohlasy. Začali jsme ji proto více používat. Protože na výstavě prezentujeme i chov ovcí, přibyla ovečka a na drobných předmětech, třeba samolepkách, máme ještě prasátko,“ popisuje Michaela Čeňková, jak se rozrostl počet maskotů.

Autorem podoby maskotů je grafik Tomáš Miklík. Cesta k novému plakátu podle grafika nebyla tak těžká. Chtělo to ovšem nápad… „Chtěl jsem, aby to lidi více zaujalo, aby byla taková veselejší,“ říká k letně vymóděné kravce Tomáš Miklík. První billboard se dával koncem jara na Mariánské náměstí v Českých Budějovicích. Uspěl a nyní zve na výstavu na mnoha místech. I vysoko nad Husovou třídou nedaleko vstupu na výstaviště.

Nakladač dostal široké gumy

Pod novým plakátem už chystají prodejci na výstavu i techniku. Například z firmy Garnea z Neplachova přivezli ve středu 21. srpna 2024 kolový nakladač Develon, který je vidět hned u odbočky na výstaviště z Husovy třídy. „Ještě máme stánek uvnitř. Tam je pásové rypadlo,“ upozornil technik z Garney Jaroslav Trnka. Firma je výhradním dovozcem několika značek zemědělské, stavební a komunální techniky.

Kolový nakladač je v základu stavební, ale dodává se i v úpravě agro, která je v Budějovicích. „Ráno jsme nakladač naložili na podvalník, dovezli, složili a teď ho připravujeme na výstavu,“ řekl Jaroslav Trnka a k technickým parametrům nakladače doplnil, že je to šestiválec, s provozní hmotností 17,5 tuny a v úpravě agro má širší pneumatiky nebo rozhrnovač siláže a vysokovýklopnou lžíci s výsypnou výškou 4,82 metru. Stánek uvnitř výstaviště má Garnea tradičně na stejném místě a připravuje se už několik dnů.

Najali i brigádníky

Na trávníku u Husovy třídy návštěvníci uvidí i techniku, kterou nabízí Agrozet České Budějovice. „Je to samoobslužný senážní vůz Kliegel Cargos. Tohle je předváděcí stroj. Po Zemi živitelce se bude pohybovat po Čechách. Teď je přivezený nový z Bavorska z Kirchdorfu, kde je výrobní závod firmy,“ řekl Deníku Petr Čermák, který má v Agrozetu na starosti technickou podporu zmíněné německé značky.

Vystavený stroj se dovezl do Čech před měsícem. Ve středu vyrazil z Agrozetu, který sídlí v ulici U Sirkárny kousek od střední zemědělské školy, ale na druhé straně Rudolfovské ulice, po vlastní ose. „Je to veliké, musí si člověk dávat pozor,“ konstatoval k cestě s úsměvem Petr Čermák a doplnil, že jel přes zanádražní komunikaci, Generála Píky, Nádražní a Strakonickou a po nábřeží k výstavišti. Vyrazil po 9. a zvládlo se to za dvacet minut. Připojil ještě, že nakladač měl vloni na výstavě premiéru, kdy se tento typ představil u nás vůbec poprvé.

Techniku z Agrozetu chystaly na výstavu i tři brigádnice. Ke slovu přišly hadry i spreje s leštěnkou. „Byla jsem tu na brigádě i minulý rok,“ zmínila Dita Urbanová a doplnila, že letos pršelo těsně před výstavou, takže se vše musí čistit dvakrát. „Budu tu i na stánku přes Živitelku,“ dodala. Spolu s ní vylepšovaly techniku Hana Bártková a Linda Anna Karafiátová, které uvedly, že letos to bude na stánku jednodušší, protože vloni měly i funkci kuchařek a servírek, ale letos je objednaný catering, takže o občerstvení bude postaráno zvlášť. „Máme dvoupatrový stánek v pavilonu Z,“ zkompletovala informace o českobudějovické firmě Hana Bártková.

Na samotném výstavišti už se ve středu jen drobně finišovalo a upravovalo. Technika byla vzorně vyrovnaná na výstavních plochách a třeba stánky s občerstvením už stačilo jen otevřít.

Parkování i pod střechou

Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na plochách v blízkém okolí výstaviště. Některé jsou přímo pod patronátem výstaviště, jiné jsou v soukromých rukách. Podle toho se také může lišit parkovné. Poprvé lze pro parkování využít také nedaleký městský parkovací dům Stromovka v ulici Na Dlouhé louce. Primátorka Dagmar Škodová Parmová v této souvislosti upozornila na to, že ohledně dopravy nebo třeba zajištění bezpečnosti návštěvníků jsou v kontaktu město a výstaviště už několik týdnů.

Soutěž o výhry

Výstavu Země živitelka samozřejmě vždy doprovází i další program. Ten nebude chybět ani letos s jedním milým návratem do historie. Historicky se v rámci Země živitelky konaly návštěvnické loterie, kdy bylo možné vyhrát zájezdy do zemí východního bloku nebo osobní automobil. „A proto jsme v rámci jubilea návštěvnickou soutěž v letošním roce zorganizovali,“ říká k další nabídce letošního agrosalonu Michaela Čeňková.

Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník agrosalonu starší 18 let, stačí pouze registrovat zakoupenou vstupenku. Všechny informace k soutěži najdou zájemci na webu VCB. Vyhrát je možné jednu z cen, které věnovaly společnosti: ELVA PROFI s.r.o. - zahradní traktor CUB CADET XT1 OR95 v hodnotě 100 tisíc korun;

AgrokomTech Bryss - bezsáčkový vysavač Kärcher VC3; VITADEN s.r.o. - balíček vitamínů pro dospělé a děti (denní dávka zdraví a vitality na 3 měsíce); BIOMAC s.r.o. - 1 paleta pelet BIOMAC TOP A1, 1 050 kg a 1 paleta briket - noční brikety a dřevní brikety ENERGO HARD, 1 000 kg; inodo s.r.o. - dárkové balíčky „Chuť Moravy“.

Výstaviště ČB - dárkové balíčky předmětů s logem Země živitelka; Pivovar Strakonice 1649 - dárkový poukaz na pivo dle vlastního výběru; PRECIS HOLDING s.r.o. - dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč na služby do Rekreačního a kongresového centra Nové Dvory/ minipivovar Kněžínek; ELVA PROFI s.r.o. - dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží na e-shopu www.elvaprofi.cz; dárkové poukazy do SAFARI RESORT Hluboká u Borovan (Půjč si zvířátko na vodítku, 3D lukostřelba, jízdenka OFFROAD safari jízda); dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč do Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou.