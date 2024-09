Svatomír Mlčoch se zároveň rozhodl odstoupit i ze své funkce zastupitele. Jeho místo v zastupitelstvu převzala Pavla Heyduková, zvolená též za Piráty.

„Střídání v radě města uprostřed mandátu sice není úplně obvyklé, ale tak jsme se v koaliční smlouvě dohodli a já svůj závazek plním,” oznámil při svém vystoupení na pondělním zastupitelstvu Českých Budějovic nyní již bývalý radní a zastupitel Svatomír Mlčoch. „K rozhodnutí skončit také v zastupitelstvu přispěly mé osobní důvody - věk a zdraví. Vnímám, že jsem si to již za těch uplynulých 35 let v politice odpracoval,“ zmínil mimo jiné Svatomír Mlčoch s tím, že mu bude brzy 70 let. Ekolog a bývalý člen zelených je profesí právník.

„Být politikem je je nepopulární slovní spojení,“ řekl také Svatomír Mlčoch, když na závěr zastupitelstva vystoupil už jen jako občan. Připojil, že je ale náročné nést stranický dres, zejména respektovat stranickou disciplínu a je dnes těžké angažovat se jako politik před občany. Je ale rád, že mu vydržel i při jeho politickém působení ethos změny, která přišla roku 1989. Zmínil také, že je dobré udělat si odstup a zvažovat, kdy být jako politik ostrý a kdy konsenzuální. A za dlouhé roky v politice dospěl k názoru, že soutěž v politice by měla být kultivovaná a její kultivace by měla být záležitostí všech. „Pro mě být v politice znamená hledat rovnováhu,“ zdůraznil Svatomír Mlčoch.

Na závěr svého rozloučení se zastupiteli řekl, že kdyby hledal nějako vhodnou zkratku, dovolil by si parafrázovat známou básničku, která se ale týká se jiného tématu. „Bylo to překrásné a bylo toho dost,“ zní originál a Svatomír Mlčoch jej pozměnil na: „Bylo to přijatelné a nebylo to snad zbytečné.“ Pro Deník následně ekolog a právník zdůraznil, že ale zůstává aktivním občanem.

Svatomír Mlčoch začal své působení v politice před 35 lety v Praze, kdy stál mimo jiné u vzniku Ministerstva životního prostředí, před 30 lety byl poprvé do zastupitelstva zvolen v českobudějovickém zastupitelstvu a posledních deset let jako kandidoval za Piráty.

V zastupitelstvu nahradila Svatomíra Mlčocha Pirátka Pavla Heyduková. Ta v současné době působí ve dvou komisích rady města Českých Budějovic a to v sociální a kulturní komisi. Sociální práci a práci s mládeží se věnuje i ve svém profesním životě. Zároveň má bohaté zkušenosti z kulturní scény města, kde se podílela na organizaci mnoha kulturních akcí. „V zastupitelstvu bych se ráda věnovala problematice ohrožených dětí, kterých máme ve městě na základě šetření v roce 2022 minimálně 115. Tento problém nemá jednoduché řešení, protože se týká všech úrovní politiky od komunální, přes krajskou až té nejvyšší a do toho propojuje mnoho oblastí. Ráda budu tvořit jeden z těch dílků skládačky, který může těmto dětem pomoci a tím přispěje k jejich lepší budoucnosti,” popsala témata, kterým se jako zastupitelka krajského města chce věnovat.