Pojďte si dnes s námi zkusit hned dva recepty na výborný bezinkový nápoj. Prvním z nich je bezinkový sirup, který vám poslouží nejen k přípravě sladké šťávy, ale i jako ingredience, kterou když přidáte například do prosecca nebo i jiných alkoholických drinků, získáte jedinečnou verzi známých nápojů, kterým dodáte květinovou vůni a výjimečnou chuť. Druhým receptem je bezová perlivá limonáda, kterou si zkrátka zamilujete.

Zdravotní výhody květů černého bezu

O prospěšných účincích květů černého bezu na náš organismus věděly už naše babičky. Tohoto listnatého keře, který má široké využití v oblasti léčitelství, potravinářství i farmacie, si cenily nejen pro jeho skvělou chuť a vůni, ale především pro jeho zdravotní benefity. Drobné bílé květy, které z jara vyrůstají typicky v hustých trsech, můžete najít prakticky všude.

„Mohou vám pomoci s bojem proti virovým a bakteriálním infekcím, tlumí horečku, léčí nachlazení, pomohou při dýchacích potížích, působí protizánětlivě a detoxikují organismus, léčí zažívací problémy, tlumí bolesti hlavy, zubů a podobně, a navíc působí diureticky a prospívají správné funkci jater a žlučníku. Pozor by si na něj měly dát pouze těhotné a kojící ženy, kterým se doporučuje poradit se o konzumaci s lékařem,“ uvedl například specializovaný web mamutea.cz

Sirup z černého bezu

Tento výborný recept připravovaný za studena si zamilujete, protože na něm vůbec nic není, prakticky se nedá zkazit a jeho chuť je velmi intenzivní. Navíc vám vydrží v chladu klidně rok, pokud ho ovšem dřív nevypijete.

Na výrobu si přichystejte:

40 velkých květů bezu

4 l převařené vody (studené – jinak květy zčernají)

100 g kyseliny citronové

1 citron

4 kg cukru

Nejprve si připravte vodu. Převařte ji, nechte ji úplně vychladnout a následně ji nalijte do důkladně vyčištěné skleněné nádoby. Poté do vody naložte všechny květy černého bezu, kterým otrhejte nebo ostříhejte stopky. Ty do sirupu nepřidávejte, protože jsou hořké. Při sběru je ideální květy stříhat, nikoliv trhat, abyste z nich oklepali co nejméně pylu, který je hlavním nositelem chuti. Ze stejného důvodu květy trhejte nejlépe v den, kdy svítí sluníčko, nikoliv za deště. Do vody s květy přidejte na kolečka nakrájené důkladně omyté citrony (nejlépe v kvalitě bio) bez pecek a kyselinu citronovou. Zakryjte potravinářskou folií a nechte louhovat dva dny. Následně přeceďte přes plátýnko a vmíchejte cukr. Po rozpuštění slijte do suchých čistých láhví a uchovávejte v lednici.

Perlivá bezová limonáda

Limonáda z květů černého bezu je nápojem, který byste rozhodně měli vyzkoušet, pokud patříte mezi milovníky jeho jedinečné vůně. Svařte 5 l vody, do které přidejte 1 kg cukru, na kolečka nakrájené citrony a 15 až 20 květů černého bezu (dle velikosti). Když navíc přidáte doslova špetku droždí, limonáda se vám vytvoří rychleji. Vše smíchejte ve velké skleněné nádobě, přiklopte pokličkou nebo zakryjte potravinářskou folií a nechte v temnu stát. Během pár dní získá nápoj nejen skvělou chuť, ale navíc začne i perlit a změní se tak ve vynikající nápoj. Můžete ho pít jen tak, nebo ho přidat k bílému vínu a namíchat si tak lehký vinný střik s příjemným bezovým tónem.

