V dnešní době je pro řadu lidí návštěva psychologa a s ním spojené výdaje mimo jejich možnosti. Dostupnější variantou se tak při řešení problémů může stát skupinová terapie.

Ta umožňuje setkávání s lidmi, kteří mají problém a rozhodli se mu čelit. Žijeme ve skupinách od dětství a jinak to ani nedovedeme. Jsme tvorové sociální a své problémy potřebujeme sdílet s ostatními. Přináší nám to úlevu a posílení. Terapeutické skupiny jsou založeny na vzájemné pomoci a podpoře. Cílem je vytvoření prostoru pro to, aby si tito lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky, a především nalézt bezpečí, podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami.