Devatenáctiletý Corey Wilkinson v Lincolnshire podstoupil na první pohled rutinní operaci 23. listopadu a nikdo nepředpokládal, že by se brzy nezotavil. Realita však byla o mnoho děsivější.

Poté, co byl Corey den po operaci propuštěn, začal krvácet z úst a dusit se. Naštěstí u něj byla přítelkyně Courtney Backhouse, která ho odvezla do nemocnice. Zde nastal opravdový boj o život, protože mladíkovi začaly kolabovat plíce a dokonce se zastavilo srdce.

„Coreyho mandle byly vždy velké a dokonce mu v nich praskla céva, což byl i důvod vyjmutí. Nečekali jsme, že se ale něco takového po operaci může stát. Lékaři nám řekli: Připravte se na nejhorší. A pokud váš syn přežije, může mít poškozený mozek klidně i dlouhodobě,“ sdělila pro americký The Sun maminka Nicki.

Prožila tak nervydrásající dva týdny, kdy Corey ležel v umělém spánku na oddělení ARO. Pak ho lékaři začali pomalu probouzet a k překvapení všech začal docela běžně reagovat na podněty. Když pak 6. ledna udělal s pomocí několik krůčků, bylo z toho doslova pozdvižení.

Jeho stav se i nadále zlepšuje, už nemusí být ani vyživován sondou a je schopen polknout rozmělněnou stravu, což ještě před pár dny vůbec nebylo jisté.

„Jeho úsměv mluví za vše. Je opravdu odhodlaný zvládnout všechny úkoly, které mu lékaři dají. Všichni jsme jím ohromeni a nemůžeme se dočkat, až se vrátí domů,“ doplnila matka.

A co na to Corey? „Před pár týdny se nevědělo, co se mnou bude. Nemohl se hýbat, mohl mít poškozený mozek. Ale bojuji, člověk se nesmí nikdy vzdát, děkuji za podporu,“ sdělil svým podporovatelům na svém instagramovém účtu.

Mandle je orgán lymfatického systému, vlastně se jedná o lymfatické uzliny. Jsou to shluky částečně opouzdřené lymfatické tkáně v oblasti dutiny ústní a hltanu. Jsou prvním místem, kde se zachytávají antigeny, které přicházejí do organismu ústní a nosní dutinou. Často jsou proto prvním orgánem v organismu, kde dochází k replikaci viru či pomnožení bakterií.