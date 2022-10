Lékaři jí proto doporučili běžný potravinový doplněk L+ Complex. „Beru ho už třetím rokem a nemohu si ho vynachválit. Běhám i hraju basket,“ uvedla. I proto se před necelými dvěma lety s chutí pustila do spolupráce na pilotní studii zaměřené na využití tohoto volně prodejného potravinového doplňku coby podpory při léčbě závažných a špatně se hojících ran.

Šestnáct lidí užívalo doplněk půl roku. „Vybrali jsme pacienty s dekubity, bércovými vředy či diabetickou nohou,“ popsala. Výsledky jsou skvělé: šest pacientů se úplně zhojilo, u osmi došlo k výraznému zlepšení. „Jednomu pánovi jsme předtím hojili ránu pět let, ve hře byla dokonce už amputace. Po půl roce užívání doplňku se mu ale rána, která byla po celé roky velká pětadvacet krát patnáct centimetrů, o půlku zmenšila,“ dodala Velická.

Před očima má i pána, kterému proleženiny pro nemoci způsobily dekubity na hýždích a patách. Běžně by ho v nemocnici hojili rok a půl, díky zmíněnému doplňku, který doplnil další léčbu, to zvládli za devět měsíců. Doplněk nezabral jen u dvou pacientek. „Jedna bohužel během studie zemřela na covid. Byla polymorbidní a měla těžký průběh, s doplňkem to nemělo nic společného. Druhá měla neléčenou cukrovku, takže se jí rána nehojila, ale mírně zhoršila,“ sdělila Velická.

Molekula života

Doplněk teď v nemocnici doporučují a podávají i dalším pacientům. „Chronickým ranám totiž chybí zásobení dobrými živinami,“ uvedla Velická. Na studii se podílela také vedoucí lékárnice z lékárny sokolovské nemocnice Ludmila Debnárová. Podle ní jsou hlavní složkou doplňku tři aminokyseliny, ze kterých se, velmi zjednodušeně řečeno, trávením uvolňuje signální molekula oxidu dusnatého (NO). „Jeho objev a funkce jsou jedněmi z nejdůležitějších v dějinách kardiovaskulární medicíny,“ konstatovala.

Díky aminokyselinám je oxid dusnatý uvolňován do těla nemocného, které tím zvýší jeho vlastní tvorbu. Ne nadarmo se mu říká krevní plyn nebo molekula života. „V naší pilotní studii jsme pouze využili znalostí, které byly zjištěné při objevení této signální molekuly v roce 1986 doktorem Louisem Ignarrem ze Spojených států, za níž byl v roce 1998 oceněn i s kolektivem Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství,“ řekla Debnárová.

L+ Complex je volně prodejný produkt, který si může pořídit každý, kdo trpí nějakým neduhem. Oxid dusnatý totiž slouží ke snížení cholesterolu, je dobrý na krevní tlak či rozšíření cév. Zabraňuje i tvorbě krevních sraženin, které způsobují infarkt či mrtvice. Ulevuje od bolesti kloubů, protože lepší jejich prokrvení a dodává jim živiny. Nebo pomáhá při hojení popálenin. „Je též dobrou prevencí proti vzniku Alzheimerovy choroby, diabetických komplikací či proti covidu,“ zdůraznila Debnárová.

Potravinový doplněk je prodejný v tabletách nebo sypkém prášku a podle lékárnice stačí pár gramů denně. Nikoli koktejly, které jsou podávané sportovcům ve fitness centrech. „Skepticizmus odborníků k potravinovým doplňkům není často na místě. Bývá způsoben jenom tím, že na rozdíl od léků nemají tyto produkty klinické studie o jejich účinku,“ uzavřela Debnárová.

Nemocnici Sokolov s. r. o. vlastní skupina Penta Hospitals z Finanční skupiny Penta Investments, která vlastní i vydavatelství Vltava Labe Média vydávající Deník.