Ročně rakovinou prsu onemocní přibližně sedm a půl tisíce Češek. Asi tisíc šest set pacientek ročně umírá. Zachytit nádor včas je stále to nejpodstatnější. Díky tomu je totiž sníženo riziko vzniku metastáz, tedy rozšíření nádoru do lymfatických uzlin a dalších orgánů.

Pozitivní zprávou zároveň je, že ani ženy, kterým byla nemoc zjištěna v momentě, když již metastázy měly, nejsou bez naděje. Průměrné dožití je u nich tři roky až pět let, není to ale rozhodně strop. „Znám i pacientky, které s metastatickou rakovinou prsu žijí deset let. Už ji nelze vyléčit, je ale možné dostat ji pod kontrolu, tedy metastázy zastavit,“ sdělila Deníku ředitelka ONKO Unie Petra Adámková.

Pro ženy s metatistickou rakovinou, kterých jsou v Česku v současnosti asi tři tisíce, jsou navíc z veřejného pojištění od loňska hrazeny tři preparáty cílené léčby, které jim život výrazně prodlužují a zvyšují jeho kvalitu. Jedná se o nové léky působící cíleně na důležité signální dráhy v nádorových buňkách. Někdy ji lékaři podávají samostatně, častěji ale v kombinaci s chemoterapií nebo hormonální léčbou.

Podle Adámkové záleží i na tom, zda má člověk pozitivní přístup, touhu po životě a jak se k němu chová okolí. „Důležité je, aby se o rakovině a metastázách mluvilo a žena žila, pokud možno, normální život. Když jí někdo říká „máš to za pár“, nepřidá jí to. Je třeba brát to tak, že mezi námi žijí i ženy, co mají metastázy a že tu mohou být hodně dlouho,“ uvedla.

Radost z maličkostí

Není na nich totiž vidět, že jsou nemocné. „Někdy jim sice není dobře, mohou ale vykonávat běžné činnosti. Pít alkohol, sportovat i se radovat z maličkostí, třeba, že je hezky a svítí sluníčko. Když se tak na ně dívají i ostatní, ohromně jim to pomáhá. Čímž nechci rozhodně popírat, že to na ně a blízké není nápor. Samozřejmě, že je,“ uvedla Adámková.

Důležitý je podle ní pohyb. „Třeba chůze s holemi Nordic walking posiluje ruce. Je dobré dělat to, co tělo dovolí. Když má žena obavy, je dobré zkonzultovat to s lékařem. Na to, že pohyb při metastázách pomáhá, jsou ale i klinické studie,“ řekla. V dlouhodobé kampani Nejsem na odpis organizace veřejnosti nemoc a život s ní přibližuje.

Pro pacientky vydala i edukační materiál Zhoubný nádor prsu, kde jsou komplexní informace o prevenci, moderní léčbě a možnostech zlepšování kvality života s onemocněním. Autorem je přednosta Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Tomáš Büchler.

Ten mimo jiné apeluje, aby ženy po pětačtyřiceti, kdy to mají hrazeno z veřejného pojištění, opravdu každé dva roky chodily na screeningové mamografické vyšetření, které mnohé zachytí.

Adámková dodala, že důležité je také to, aby se ženy po úspěšné onkologické léčbě, které metastázy neměly, sledovaly i mimo pravidelné lékařské kontroly. Zbystřit je dobré například tehdy, když mají časté virózy či chřipky. Říjen coby Pink October je celosvětovým měsícem osvěty a edukace o rakovině prsu.

Rady pro onkologicky nemocné



• I přes nepříznivou prognózu mějte touhu žít, splnit si ještě nějaký cíl.



• Pečujte o sebe a věnujte se svým koníčkům.



• Dávejte své rodině a blízkým najevo, že vám na nich záleží a že jste vděčné za jejich čas a podporu.



• Mluvte s blízkými otevřeně o své nemoci i běžných věcech. Navrhněte společné činnosti, které s nemocí nijak nesouvisí.



• Vědomě se neizolujte a neodmítejte pomoc druhých.



• Nezdráhejte se využít psychologickou pomoc anebo navštívit některou z pacientských organizací.



Zdroj: Nejsem na odpis – kampaň ONKO Unie, o. p. s.