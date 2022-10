PODCAST: Hubnutí začíná v hlavě, říká Iva Málková

Hubla mnohokrát. Počítala kalorie, omezovala různé složky potravy - nejdříve to byly tuky, pak sacharidy, zejména cukry. Na ketodietě zhubla rychle a razantně, ale pak stejně rychle a razantně přibrala.

Hubnutí přes internet

Nakonec zkusila skupinový kurz STOB, kde se hubne pod dohledem odborníka. Jelikož byla právě covidová pandemie, probíhaly tyto kurzy jen on-line.

„On-line cvičení i kurz mi vyhovoval strašně moc, a taky proto jsme se skoro se stejnou partou nyní sešly on-line i na pokračovacím kurzu. Nikdy jsem na osobní kurz nechodila, nemohu to porovnat, ale on-line bylo fajn, že to bylo z domova, takže pohodlné. Když člověk dorazí domů po práci, tak se mu už nikam nemusí chtít, a takhle přes PC je to hned po ruce,“ pochvaluje si Hanka.

„Taky bylo fajn, že každá z nás byla odjinud a neznaly jsme se. Některé věci se snáz řeší s někým, koho neznáte, než s někým, koho denně potkáváte ve městě. Hubnutí je hodně moc o hlavě a řešit svoji psychiku před sousedem není nejlepší. Osobně bych asi na prezenční kurz nešla, takže on-line forma pro mě byla ideální. I cvičení on-line je v pohodě, lektorky vše vysvětlují opravdu polopatě,“ pokračuje Hanka.

Hanka nejen hubne, ale dělá si pravidelně čas na relax, rehabilitační formy cvičení, nordic walking, jezdí s kamarádkami na wellness víkendy a učí se říkat „ne“.Zdroj: Se svolením STOB

Důležité je zdraví, až pak estetika

Hanka zatím zhubla 12 kilo a dalších se chce zbavit. Hubne hlavně ze zdravotních důvodů, aby předešla cukrovce, či kardiovaskulárním onemocněním. Estetická stránka, tedy to, že líp vypadáte, je podle Hanky sice příjemná, ale pro ni není prvořadá.

„Dva až třikrát týdně chodím do fitka na HEAT, to je aerobní cvičení s velkým fyzickým výkonem, člověk se řádně zapotí. A dvakrát týdně cvičím se STOBem on-line, to je spíš taková rehabilitace,“ dodává.

Na WhatsApp mají s dalšími ženami skupinu už z hubnoucího kurzu, kde si posílají i fotky z dovolené, sdílí nějaký dobrý recept nebo nový dietní objev v obchodě.

Syn říkal, že blbnu, pak sám zhubl 30 kilo

Dnes už Hanka ví, že nejde nakreslit tlustou černou čáru a dělat ze dne na den všechno jinak. Lepší jsou postupné změny, je to menší šok pro tělo i mozek. Naučila se o jídle přemýšlet a plánovat si jej, třeba i proto, aby při služební cestě nemusela hlad zahánět bagetou u benzínky.

A jak vyřešila své přesvědčení, že láska prochází žaludkem? „Manžela nemám, jsem rozvedená a synovi je 26. Prvně bral mé hubnutí s takovým tím postojem - no jo, matinka zase blbne. Ale když to na mě už bylo i vidět a známí to začali komentovat, tak pochopil, že na tom asi něco je. Začal se taky snažit a teď má o 30 kg méně, než před rokem,“ usmívá se Hanka.

Hanka je milovnice zeleniny, což jí lektorka Lenka spokojeně schvaluje.Zdroj: Se svolením STOB

Řešení pro ty, kdo se rádi nacpou

„Doporučuji nechodit v obchodech stereotypně po známých potravinách, ale jednou za čas si udělat výlet do obchodu a v klidu si prohlédnout všechny regály, co se tam vlastně skrývá. A nebát se nových kombinací,“ radí Hanka.

„Taky nakupuji najedená, jinak hrozí pohroma. Dělá mi sem tam ještě potíže velikost porcí, ráda se nacpu. Řeším to pomocí zeleninových salátů, které mi příjemně naplní žaludek.“

Hančiny tipy na lehká jídla

„Vařím denně, ale preferuji rychlá jednoduchá jídla. Nejsme vůbec na sladké, ale zase jsme se synem masožravci, takže je to obvykle nějaké maso, zelenina a příloha. Třeba strašně rychlé jsou tortily. Osmažím na kostky nakrájené kuřecí prsa, přidám koření podle chuti. Dám na tortilu, na to salát: zelenina co dům dal. Nakonec pokapu dresingem – výborná je třeba zakysaná smetana s česnekem, zabalím a je to. Nebo se dá dát do tortily jen maso, sýr, zapéct jako sendvič paniny a namáčet do dresingu,“ radí.

„Já mám ráda zeleninu v jakékoli formě, takže hodně jím saláty, dušenou zeleninu k masu, pečenou v troubě, zeleninové polévky - to je nepřeberné množství variant. Třeba teď, když není horko, tak červená řepa s křenem je výborná. Taky mám rada luštěniny, takže polévky, jako příloha nebo třeba chilli con carne,“ dodává milovnice jídla.