10–12 kuliček, 10 minut

Suroviny:

3 velké šťavnaté datle (asi 40 g)

4 sušené meruňky

2 lžíce jablečného moštu

2 lžíce tekutého medu nebo javorového sirupu

1 lžička vanilkového extraktu

80 g ovesných vloček

30 g jemně mletého kokosu + podle potřeby na zahuštění

podle chuti pár špetek mleté skořice, kardamomu, zázvoru a muškátového oříšku

120 g jemně nastrouhané mrkve

jemně mleté ořechy na obalení

OBRAZEM: Krok za krokem. Čtyři litry pomerančového džusu jen z pěti pomerančů

Postup:

1. Do mixéru nebo elektrického sekáčku vložte na kousky nakrájené datle, meruňky, mošt, med a vanilkový extrakt a rozmixujte najemno.

2. Přidejte vločky, mletý kokos, všechno koření a nastrouhanou mrkev a ještě jednou pořádně promixujte, až vznikne téměř hladké, pohromadě držící těsto. Podle potřeby do něj přidejte ještě trochu kokosu, aby výsledné kuličky pěkně držely tvar.

3. V dlaních z kousků těsta vytvarujte kuličky a obalte je v jemně mletých ořeších. Uchovávejte v chladu.

Zeleninový slaný koláč s mrkví

Je plný jarní zeleniny, ale přitom tak krásný na pohled, že neodolají ani největší odpůrci vegetariánských večeří.

12 porcí, 1,5 hodiny

Suroviny:

1 balení křehkého těsta

250 g tvarohu

sůl a pepř

100 g strouhaného sýru

2 stroužky česneku

2–3 mrkve

1 petržel

1 menší cuketa

olivový olej

Neobvyklé využití pampelišky: Lze připravit med, pesto, kávu či pleťovou vodu

Postup:

1. Těsto urovnejte do formy o průměru 25 cm a dno propíchejte vidličkou, aby mohla unikat pára. Na těsto položte pečicí papír a ten zasypte luštěninami nebo třeba rýží – poslouží jako závaží, aby těsto při předpékání nevypouklo. Vychladlé je můžete uložit do sklenice a použít zase příště. Vložte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte asi 15 minut. Vyndejte, sundejte papír s luštěninami a nechte zchladnout.

2. Mezitím připravte náplň. Tvaroh pořádně ochuťte solí a pepřem, přidejte nastrouhaný sýr a utřený česnek. Promíchejte. Očištěnou mrkev a petržel a omytou cuketu podélně nakrájejte na asi 2–3 mm tenké plátky, skvěle to jde na mandolíně nebo ostrým tenkým nožem.

3. Na dno předpečené krusty z těsta rozetřete ochucený tvaroh. Plátek libovolné zeleniny potřete trochou oleje, srolujte do malé růžičky a zamáčkněte jej doprostřed vznikajícího koláče. Pak střídavě berte další plátky zeleniny, vždy je potřete olejem a omotávejte kolem středové růže, až vyplníte celou plochu koláče. Zlehka osolte, můžete posypat ještě i špetkou svého oblíbeného koření a vložte do předehřáté trouby.

4. Pečte asi 45 minut, až bude zelenina měkká a na povrchu lehce křupavá.

Salát s křehkou mrkví a sezamovými semínky

Čerstvé zelené saláty nejspíš na jaře vyhlížíte stejně jako první mrkvičku. Stačí přidat jemný dresink.

2 porce, 20 minut

Suroviny:

2 mrkve

2 hrsti mladých salátů a listů rašící zeleniny

3 menší rajčata

120 g čerstvého slaného sýru

2 lžíce slunečnicového oleje

2 lžíce majonézy

2 lžíce podmáslí

sůl a pepř

1 stroužek česneku

sezamová semínka

Obtěžují vás kopřivy? Využijte je v kuchyni

Postup:

1. Očištěné mrkve nastrouhejte na tenké plátky, saláty omyjte a nechte oschnout.

2. Rajčata nakrájejte na čtvrtiny až osminy, podle velikosti. Slaný sýr nadrobte na kousky a promíchejte s připravenou zeleninou a slunečnicovým olejem.

3. Majonézu rozmíchejte s podmáslím, solí, pepřem a utřeným stroužkem česneku – vznikne tak hustší dresink. Ten rozetřete na talíře, navrch naservírujte zeleninový salát.

4. Sezamové semínko zlehka nasucho opražte na pánvi. Jakmile začne vonět, sesypte ho do misky, aby se nespálilo. Posypte jím saláty a můžete podávat.

Pečené karotky s pestem a ořechy

Zní název příliš složitě? Postup je naopak velmi jednoduchý a spotřebujete na něj i nať z mladých mrkví. Hodí se jako svačina, pochutina na dýchánek s přáteli i jako příloha.

2 porce, 40 minut

Ingredience:

1 svazek mladé mrkve s natí

olivový olej

1 rovná lžička mletého koriandru

sůl

1 stroužek česneku

2 hrsti vlašských ořechů

1 hrst slunečnicových semínek

1 hrst dýňových semínek

Postup:

1. Troubu zapněte na 200 °C. Z mrkve odřízněte nať a dejte ji zatím bokem. Jednotlivé mrkve pořádně očistěte kartáčkem. Promíchejte je s trochou olivového oleje, trochou mletého koriandru a solí a rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte podle velikosti asi 30 minut doměkka.

2. Mrkvovou nať proberte a suché nebo jinak nevhodné snítky vyhoďte. Zdravou nať dejte do elektrického sekáčku, přidejte stroužek česneku, sůl, 1 hrst vlašských ořechů, slunečnicová semínka a asi 70 ml oleje a vymixujte hladkou omáčku.

3. Podle chuti ještě dosolte – pesto soli snese překvapivě hodně. Upečené mrkve naservírujte na talíř, polijte pestem a ozdobte nasekanými zbylými vlašskými ořechy a dýňovými semínky.

Korejská zeleninová „pizza“ z pánve

V korejštině se tohle skvělé jídlo jmenuje pajeon, což znamená něco jako smažená jarní cibulka.

2 porce, 20 minut

Suroviny:

na omelety:

6 jarních cibulek 2 mrkve 1 větší cibule 1–2 stroužky česneku ¾ hrnku hladké mouky ½ hrnku rýžové mouky (nebo bramborového či kukuřičného škrobu) ¾ hrnku studené vody sůl olej na smažení

na omáčku: 2 lžíce sójové omáčky 2 lžíce vody 2 lžíce rýžového nebo vinného octa 1 lžíce třtinového cukru podle chuti červená chilli paprička sezamová semínka



Okuste nové obzory: Z kešu se dají připravit dezerty, máslo i sýr

Postup:

1. Cibulky a mrkev očistěte a nakrájejte na dlouhé tenké proužky. Cibuli nakrájejte na půlkolečka. Podle chuti použijte i jinou zeleninu, třeba pórek, batát, cuketu nebo dýni, případně i žampiony.

2. V míse promíchejte mouku s rýžovou moukou, respektive škrobem, a studenou vodou a pořádně osolte. Těstíčko promíchejte s připravenou zeleninou. Ve velké pánvi rozehřejte trochu oleje a rozprostřete do něj po celé ploše polovinu těsta. Nechte na středním plameni asi 4 minuty péct, až bude zespodu osmažená dozlatova a křupavá. Pak ji otočte, podlijte opět trochou oleje a nechte péct další 4 minuty. Stejně připravte druhou placku.

3. Mezitím připravte omáčku: všechny ingredience dejte do malé zavařovací skleničky, zavíčkujte a pořádně protřepte, až se cukr rozpustí. Hotové korejské „pizzy“ podávejte s omáčkou v misce, aby si v ní každý mohl sousta namáčet podle chuti.

Tip: Pokud máte sezamový olej, určitě ho asi lžíci přidejte. Omáčce dodá ještě zemitější chuť.

Zeleninové chipsy

Mrkev, petržel a řepa jsou pro domácí verzi pochoutky ze sáčku jako stvořené.

1 plech, 25 minut

Suroviny:

1 mrkev

1 petržel

1 řepa

2 lžíce olivového oleje

sůl

Postup:

1. Troubu zapněte na 200 °C. Zeleninu očistěte a nakrájejte na velmi tenké plátky, dobře to jde na mandolíně, zvládnete to ale i nožem. Čím silnější plátky budou, tím budou šťavnatější, čím slabší budou, tím jsou výsledně chipsy křupavější.

2. Připravenou zeleninu smíchejte s olivovým olejem a podle chuti i se solí, přidat můžete i pepř, mleté chilli, tymián nebo třeba římský kmín, nebojte se experimentovat s chutí.

3. Připravené chipsy rozložte po celé ploše plechu a upečte dozlatova – podle tloušťky to trvá asi 10–20 minut.

Mrkvové placky s koriandrem

Cizrnovou mouku koupíte ve zdravé výživě i některých supermarketech a snadno pro ni najdete další využití. Je skvělá na doplnění klasické mouky při pečení, při zahušťování ji s přehledem i nahradí a jídlo obohatí jemnou oříškovou chutí.

12 placek, 45 minut

Suroviny:

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce cizrnové mouky

1 lžička mletého koriandru

½ lžičky kurkumy

½ lžičky římského kmínu

podle chuti špetka chilli

½ lžičky soli

300 g mrkve

3 jarní cibulky

olej na smažení

bílý jogurt a čerstvý koriandr k podávání

Zázrak jménem ovesné vločky. Jsou lepší, než si mnozí myslí

Postup:

1. Ve větší misce smíchejte oba druhy mouky (případně použijte jen 4 lžíce hladké mouky), koření a sůl.

2. Přilijte 5–6 lžic studené vody a vymíchejte hladké těstíčko. Hotové by mělo mít konzistenci asi jako smetana ke šlehání, podle potřeby klidně můžete ještě kapku vody přidat. Nechte asi 20 minut odstát.

3. Mezitím mrkve nastrouhejte nahrubo, případně použijte škrabku na zeleninu Julienne, placky budou mít ještě lepší texturu. Jarní cibulku nakrájejte i s natí nahrubo. Oboje vmíchejte do těstíčka.

4. V hluboké pánvi rozehřejte vrstvu oleje a lžící do něj tvarujte placky – stejně jako u bramboráků. Smažte dozlatova, pak nechte okapat od přebytečného oleje.

5. Podávejte ještě horké, s osoleným jogurtem, a pokud máte rádi, tak i s čerstvým koriandrem.

Jarní zeleninová polévka

Očistěte a na kousky nakrájejte 3 mrkve, 2 stonky řapíkatého celeru, 1 cibuli a kousek kapusty nebo pórku. Vše osmahněte na kousku másla, dokud zelenina nezačne měknout. Zalijte 3 hrnky vody, přidejte 2 rozmáčknuté stroužky česneku, snítku tymiánu a podle chuti pár lístků šalvěje a petrželky.

Přidejte 2 na kousky nakrájená rajčata, někdo ocení i svěží chuť kousku nakrájené červené papriky nebo fazolkové lusky. Podle chuti osolte a opepřete a uvařte doměkka.

Zvlášť v osolené vodě uvařte 50 g polévkových nudlí. Ty rozdělte do talířů, zalijte polévkou a podávejte.

Vývar s krůtími kuličkami a mrkví

Jen oškrábané 2–3 mrkve, 1 petržel a kousek celeru vložte spolu se 2 kuřecími skelety do hrnce, zalijte vodou, přidejte malou snítku tymiánu a pár kuliček pepře a nechte asi hodinu jemně probublávat. Hotový vývar sceďte, zeleninu vyhoďte (ta už všechnu chuť vydala).

Smíchejte 300 g mletého krůtího nebo kuřecího masa s 1 žloutkem, trochou soli a pepře, 1 utřeným stroužkem česneku a špetkou citronové kůry.

Spolehlivé tipy na usnutí jsou překvapivě snadné. Počítání oveček v nich není

V dlaních vytvarujte kuličky, podle potřeby je můžete zahustit troškou hladké mouky. Nakrájejte na kolečka 1 očištěnou mrkev. Scezený vývar osolte a přiveďte k varu. Vložte do něj masové kuličky a připravenou mrkev a uvařte doměkka – kuličky musejí být hotové i ve středu a mrkev má být pevná, ale už uvařená.

Podávejte s lístky čerstvé bazalky.

Polévka z mrkve a dýně

Očistěte 3 mrkve a polovinu menší dýně hokkaido nebo máslové dýně (hokkaido není třeba loupat, máslovou zbavte i slupky). Výsledné množství by mělo být v poměru 1:1. Na kousku másla nechte zesklovatět 1 jemně nakrájenou cibuli a přidejte nakrájenou mrkev s dýní. Když začnou měknout, přidejte 1 lžičku kurkumy a 1 lžičku římského kmínu, podle chuti můžete přidat i nějaké kari koření. Nechte rozvonět, osolte a zalijte vodou tak, aby všechna zelenina byla ponořená. Uvařte doměkka.

Polévku rozmixujte dohladka, podle potřeby přilijte asi 200–250 ml kokosového mléka nebo smetany ke šlehání.

Při podávání ozdobte zbytkem smetany, nasekanou petrželkou a mletým chilli.

Časopis Receptář je nejstarší a nejprodávanější český hobby magazín na našem trhu. Pravidelně svým čtenářům nabízí spoustu tipů a nápadů z nejrůznějších oblastí zájmu, které mohou pomoci vyřešit každodenní činnosti. Časopis můžeme považovat za oblíbené fórum kutilů a zahrádkářů, kde si všichni mohou vyměňovat rady, inspiraci, nápady z oblasti zahrádkářství, kutilství v dílně a v domácnosti, vaření, zdraví nebo chovatelství. Těšit se můžete na poradenské rubriky renomovaných odborníků ze všech uvedených oblastí, ale i vysoce odborné články. Nezapomíná se ani na novinky v pracovních postupech, materiálech a výrobcích.