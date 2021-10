Když v podvečerních hodinách muž zařízení opustil, usedl podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové do automobilu značky Škoda a vyjel na hlavní silnici.

"Vzápětí však najel do protisměru, kde se čelně střetnul s řidičem vozidla značky Peugeot, který jel od Třeboně na Lišov. Následkem nárazu vyjel vpravo mimo komunikaci, kde porazil dopravní značku," popsala mluvčí nehodu.

V Peugeotu se manželská dvojice vracela na jih Čech z dovolené na Moravě. Osádka se snažila havárii zabránit, ale marně. „Viděli jsme jak podivně vyjíždí ten chlap od hospody, hned jsme začali brzdit a skoro jsme stáli, když do nás narazil,“ líčí šokující zážitek spolujezdkyně. „Ale bylo nám to k ničemu, stejně do nás naboural. Auto je nepojízdné a v odtahovce,“ dodala žena ve středu pro Deník k nehodě.

Připojila, že kvůli jednomu nezodpovědnému člověku, který má uložený zákaz řízení, mají nyní plno starostí a práce navíc. „Jeli jsme velkým autem, aby se nám tam vešly všechny věci i kola. Teď to všechno překládáme do jiného auta,“ doplnila spolujezdkyně z Peugeotu. Podivila se také nad tím, že nejde zabránit v řízení člověku, který má uložen zákaz a zdůraznila, že kolem nehody pak muselo zbytečně plno lidí ztrácet čas. Hasiči, policisté i náhodní svědci.

„Chtěla bych poděkovat mladé dvojici, která jela za námi. Hned vyskočili z auta. Vzali si vesty a pomáhali průjezdu vozidel. Stalo se to ve Štěpánovicích, hned za mostkem, tam se nedá nikam uhnout. I policie a hasiči pak rychle přijeli,“ ocenila Jihočeška řadu pomocných rukou, solidaritu a profesionalitu všech, kteří pomáhali nebo řešili nehodu.

Na místo přijeli policisté z obvodního oddělení v Lišově, kteří u řidiče škodovky naměřili opakovaně více než 2,79 promile alkoholu v dechu. Druhý řidič měl dechovou zkoušku negativní.

"Policisté navíc zjistili, že opilý řidič má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel a to až do roku 2025," doplnila Štěpánka Schwarzová s tím, že českobudějovičtí dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři roky.