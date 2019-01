České Budějovice - Václav Novák (63) z Protivína se zpovídá z útoku, při kterém těžce zranil mladšího muže. Hrozí mu 10 až 18 let. Obával se potenciálního vandalského poničení svého domu a vlastní fyzické likvidace a podle rčení nejlepší obrana je útok, se rozhodl, že případné hrozbě od údajně agresivní podnapilé dvojice mladíků se postaví s ostře nabitou pistolí v ruce.

Václav Novák střílel na mladíka, který mu údajně hrozil likvidací. Sám nyní čelí obžalobě z pokusu vraždy. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Právě pistolí následně těžce poranil o desítky let mladšího muže a nyní čelí obžalobě ze zvlášť závažného zločinu pokusu vraždy. Při prokázání viny mu hrozí 10 až 18 let vězení. Poškozený navíc požaduje zhruba 1,7 milionu korun jako náhradu bolestného, ušlého zisku, morální újmy a podobně. Dalších přibližně 271 tisíc korun chce zdravotní pojišťovna za náklady na léčení oběti.

Krajský soud v pondělí začal projednávat případ, kterého se 16. listopadu loňského roku měl dopustit vysokoškolsky vzdělaný projektant Václav Novák (63) z Protivína. Obžaloba viní muže z toho, že brzy nad ránem po předchozí slovní rozepři údajně bez varování třikrát vystřelil legálně drženou pistolí ráže 7,65 mm na 28letého Martina Z., který mu prý chvíli předtím společně s kamarádem Pavlem H. pokřikoval u domu po návratu z hospody: „Nováku, vylez ven, já tě zabiju, já tě zmlátím." Po střelbě ještě navíc údajně několikrát udeřil poškozeného do hlavy. Martin Z. utrpěl průstřel hrudníku, plíce a třísla a tržnou ránu na hlavě a podle krajského státního zástupce Petra Duška byl bezprostředně ohrožen na životě. „K úmrtí poškozeného nedošlo jen díky rychlému chirurgickému zákroku," řekl žalobce.

Samotný Václav Novák při zahájení hlavního líčení prohlásil, že se necítí být vinným ve smyslu obžaloby. Střelbu přiznal, podle něj to však bylo v sebeobraně po předchozím fyzickém ataku od poškozeného. Vypověděl, že už před incidentem mu někdo házel kameny a květináče do oken, na fasádu a do zahrady. Podle něj to zřejmě bylo kvůli stížnostem na hluk z nedalekého baru, které opakovaně zasílal hygienikům.

Tyto vandalské útoky oficiálně (přes policii) neřešil, prý s ohledem na manželku a tchyni. Inkriminovaného dne však ženy nebyly doma, a když v noci zaslechl opilecký křik před domem, rozhodl se zakročit. „Dovolil jsem si vyprovokovat útočníky tím, že jsem vyšel na zápraží. Mít zbraň bylo štěstím, kdybych ji neměl, tak jsem to pravděpodobně nemusel přežít. Nevěděl jsem, kolik jich je. Poslal jsem je pryč, ale oni začali řvát ještě víc. Vyšel jsem ven s pistolí, aby viděli, že musí počítat s odporem. Pak jsem se hned vrátil domů, ale po chvíli mě napadlo, že jsou to ti, kteří mi rozbíjejí okna," popisoval obžalovaný. Když před domem poprvé varovně vystřelil, údajní agresoři místo opustili. Václav Novák je sledoval a po necelých 300 metrech poškozeného dostihl.

Pak za nejasných okolností došlo ke střelbě. „…přišel jsem blíž a on na mě zařval , tak pojď, ty hajzle. Byl to nečekaný útok, nevěděl jsem, co mám dělat. Zmítali jsme se a vtom jsem si uvědomil, že mám za pasem pistoli a dochází mi síly a budu muset vystřelit. První rána s poškozeným nic neudělala a ve svém jednání pokračoval," vypovídal obžalovaný.

Dvě verze jedné věci

Poškozený tuto verzi odmítá a tvrdí, že k fyzickému konfliktu nedošlo. K projednávanému skutku řekl, že se s kamarádem nad ránem vraceli z fotbalové dokopné a hlasitě zpívali. Když přišli před dům obžalovaného, ten na ně zařval, ať „drží hubu". Odpověděli stejně, pak padla rána. Zda šlo o petardu, či výstřel poškozený neví, nicméně to prý brali jako impuls k opuštění místa. Urazili pár stovek metrů, pak se rozdělili. On šel k přítelkyni a cestou prý hladil přes plot sousedova psa. Najednou za sebou uslyšel „Tak to jsi ty, co tady řveš?" Než stačil jakkoliv zareagovat, padly dva výstřely.

„Pak si pamatuji, jak jsem vrávoral a on (obžalovaný) mě dvakrát nebo třikrát praštil něčím do hlavy. Potom si nic nepamatuji, probral jsem se až v nemocnici. Útočník mi vůbec nedal šanci promluvit. Napadl mě už v minulosti," vypovídal Martin Z., který je od útoku v pracovní neschopnosti. A podle svého vyjádření se stále potýká se zdravotními problémy fyzického i psychického rázu.

Hlavní líčení pokračuje.