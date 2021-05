Hned ke třem případů vloupání v rozpětí pouhých pětadvaceti hodin vyjížděli policisté z obvodního oddělení v Lišově na Českobudějovicku. Došlo k nim v době od středečních 15.30 hodin do čtvrtečních 16.30 hodin.

Vloupání a policie v akci, ilustrační foto | Foto: archiv

„Nejprve policisté přijali oznámení o vloupání do jednoho podniku v Borovanech, kde pachatel za použití násilí vnikl do oploceného areálu firmy, následně se po rozbití oken dostal do kanceláří, odkud odcizil finanční hotovost, stravenky, notebooky a způsobil škodu poškozením majetku,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.