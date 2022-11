Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové v pátek 11. listopadu krátce před jednou hodinou ranní přijížděla hlídka městské policie ulicí Jaroslava Haška ke křižovatce s Holečkovou ulicí. "Zleva náhle vysokou rychlostí přijíždělo vozidlo s rakouskou registrační značkou, jehož řidič nedal přednost v jízdě služebnímu vozidlu městské policie a jen díky rychlé reakci strážníka sedícího za volantem nedošlo ke střetu. Strážníci okamžitě vozidlo zastavili," uvedla Věra Školková. Když však řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, nestačili se strážníci divit. Dvaačtyřicetiletý muž totiž přiznal, že nevlastní žádné řidičské oprávnění. Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.

Řidič sedl za volant s více než třemi promile. U Trocnova skončil na střeše

Dvaačtyřicetiletému muži nyní hrozí za přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na dobu jednoho roku až dvou let.

Našli muže v pátrání

Českobudějovickým strážníkům městské policie se podařilo v pátek nad ránem vypátrat celostátně hledaného muže ze Slovenska. Jejich dobrá místní znalost je přivedla k místu, kde dotyčný přespával. Muž skončil v rukou policistů.

Otužování tak trochu jinak. Řidič v Týně nad Vltavou zaparkoval uprostřed řeky

Také v pátek 11. listopadu ve čtvrt na jednu ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost zaměřenou na pobyt osob bez domova v ulici Na Dlouhé louce. "Pod nadchodem vedoucím z lesoparku Stromovka do centra města strážníci nalezli spící osobu. V tu chvíli věděli, že se dívají do tváře muže, po kterém policisté vyhlásili již v září letošního roku celostátní pátrání," uvedla Věra Školková. Strážníci po ověření totožnosti padesátiletého muže ze Slovenska dlouhodobě pobývajícího v České republice zjistili, že jejich domněnka byla správná. Muže následně převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde ho předali do rukou přítomných policistů.

Omamná látka

V pondělí 7. listopadu v půl páté odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v okolí vlakového nádraží. Strážníci u lávky přes železnici spatřili dva zjevně nezletilé chlapce s cigaretou v ruce. Jeden z nich strážníkům prokázal svou totožnost osobním dokladem, druhý z nich však nebyl ani schopen sdělit své údaje. Ke zjištění totožnosti ho strážníci museli převézt na služebnu Policie ČR. Patnáctiletý chlapec byl zjevně zmatený a strážníkům se svěřil, že je pod vlivem psychotropní látky. Údajně marihuany. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si ho převzala do svých rukou. Případy obou patnáctiletých chlapců se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

.