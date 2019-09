"Byt navštívila žena (26 let) ze Strakonicka. V obývacím pokoji se jí podařilo z nočního stolku v nestřeženém okamžiku odcizit peněženku, kterou zde měl poškozený muž. V peněžence byla finanční hotovost," uvedla k případu policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a dodala, že si měla podle dosavadního šetření žena odnést 1200 korun.

Jak policisté následně zjistili, žena takto konala přesto, že v minulosti byla za obdobný trestný čin odsouzena Okresním soudem v Českých Budějovicích. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, žena by tak měla do dvou týdnů znovu stanout před soudem. Tentokrát jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

Policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích řeší ve zkráceném přípravném řízení případ krádeže, které se dopustil muž (25 let) z Českobudějovicka. "V pátek odpoledne navštívil jednu prodejnu potravin v Nádražní ulici a nejspíš měl hlad, protože kradl potraviny. Z prodejního pultu vzal tuňákovou pomazánku, debrecínskou pečeni, několik croissantů a několik pizza veček. Vše v hodnotě přesahující částku 150 korun," uvedla k případu Štěpánka Schwarzová. Pachatel byl ale odhalen a policisté následně zjistili, že muž nekradl poprvé. Za obdobný skutek byl odsouzen v roce 2017. Do dvou týdnů by ta měl stanout před soudem znovu.