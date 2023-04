Během hlavního líčení zaznělo mnoho svědeckých výpovědí, mimo jiné vypovídali bývalí kolegové obžalovaného, očití svědci, znalci z oboru zdravotnictví i kriminalistiky, spis je také plný listinných důkazů, nejzásadnějšími z nich se staly ale videozáznamy z místa činu, které pořídili přihlížející taxikáři i sami strážníci z palubní kamery služebního vozu či malé osobní kamery umístěné na uniformě.

Nepovedený hmat

Jak uvedl sám obžalovaný svobodný muž žijící na českobudějovickém sídlišti Máj, který byl okamžitě po zveřejnění události médii odvolán tehdejším primátorem z funkce, vždy o incidentu informoval pravdivě. „Představte si, co by asi dělala nějaká kolegyně, kdyby ji někdo škrtil a kopal do hlavy. Bylo by dobré, kdyby se nad tím někdo zamyslel a adekvátně to řešil,“ zmínil během závěrečného slova.

Strážník, který udeřil ženu pěstí, čelí obvinění ze zneužití pravomoci

Ten od začátku svou vinu popírá a prostřednictví své obhajoby se snaží prokázat, že šlo o neúmyslný fyzický kontakt. „Chtěl proti poškozené použít hmat úchop, v důsledku něhož došlo ke kontaktu s obličejem,“ tvrdí jeho obhájce Michal Postl.

Nekvalitní záznam

Ve svém závěrečném vystoupení označil nahrávku z mobilního telefonu taxikáře za nekvalitní. „Blikají tam modrá světla zásahového vozidla a záznamové zařízení se nachází ve velké vzdálenosti od zainteresovaných osob, i taxikář pozměnil svou výpověď po zhlédnutí z pěsti na úder dlaní,“ podotýká advokát obžalovaného.

Na videu je podle jeho slov nezřetelně vidět pohyb ruky, včetně konečné snahy o uchopení ruky poškozené, která neuposlechla zákonné výzvy a snažila se odejít. „Proti přímému úderu svědčí také, že neměla žádné viditelné zranění v obličeji, zranění nosu, očí, ústní dutiny. Nic takového nebylo prokázáno,“ pokračuje s tím, že po údajném napadení ani nezměnila své chování.

Policejní zákrok na Senovážném náměstí se před soud ještě vrátí

Dle Postla nebyla naplněna skutková podstata přečinu ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby a jeho klient by měl být zcela zproštěn viny. „Skutkový obsah obžaloby je v rozporu s realitou, chránil sebe i kolegu, aby jim přítel poškozené nezpůsobil zranění. Nebylo prokázáno, že došlo k úderu pěstí, respektive je to vyloučeno. Neprokázalo se, že by došlo k jakémukoliv úmyslnému úderu,“ míní.

Nevěrohodné osoby

Ve prospěch jeho klienta podle jeho vyjádření hraje nekvalitní posudek experta kriminalisty, který prý neměl kompletní data a k dobru mu přičítá také nevěrohodná svědectví obou poškozených. „Oba byli silně podnapilí, jednali bez zábran, před soudem lžou. Jsou opakovaně trestaní, chovají se bez respektu k pravidlům a úředním osobám. Naopak výpověď obžalovaného je přímá a konzistentní, přišel o práci, kterou měl rád. Prosím soud o určitou odvahu v tomto směru a úplné zproštění obžaloby,“ dodává.

Na ublížení na zdraví i zneužití pravomoci trvá

Státní zástupce Ivo Dvořák naopak uvedl, že považuje skutek za dostatečně prokázaný a na obžalobě trvá. Mimo to požádal o uložení peněžitého trestu ve výši 84 500 korun. „Setrvávám na právní kvalifikaci i obžalobě, trvám také na zákazu činnosti vykonávání povolání jako příslušníka bezpečnostních sborů či strážníka městské policie na nejméně tři roky,“ podotýká.

Znalec z oboru kriminalistiky Jan Váňa, který posuzoval služební zákrok, jej podle státního zástupce označil za neadekvátní. „Z videozáznamů jej uznal za zcela neadekvátní, nezpůsobilý a nepřiměřený. Udeření je dále objektivizováno také vyšetřením poškozené v nemocnici, poranění je dle znalce z obou soudního lékařství dobře vysvětlitelné úderem do obličeje hranou ruku,“ konstatuje Dvořák.

Zákrok strážníka v centru Budějovic byl nepřiměřený, zhodnotil expert

Státní zástupce poukázal i na nestranná svědectví přihlížejících taxikářů. „Oba shodně popsali napadení, to podporuje i skutečnost pořízení videozáznamu, který sloužil jako důkaz. Ten věrně dokumentuje úder i vrávorání poškozené včetně následného zákroku proti jejímu příteli,“ komentuje dále.

Povedená dvojice, kvůli které tehdy na místo dorazilo několik hlídek strážníků, má bohatou trestní minulost. Mimo jiné ženu policisté sebrali za volantem pod vlivem drog, kdy následoval peněžitý trest 25 tisíc a zákaz řízení na 14 měsíců. Muž byl vykázán z domácnosti také po užití omamných a psychotropních látek, v rejstříku trestů má záznam třeba i z podněcování k nenávisti, omezování osobních práv a svobod či opakované majetkové trestné činnosti. Naopak obžalovaný muž, který je nyní řidičem městské hromadné dopravy, je bezúhonný, vede řádný život a nemá žádné exekuce. Státní zastupitelství ho obžalovalo z ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby, kdy mu hrozí pod trestního zákoníku také trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo zákaz činnosti.