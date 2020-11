Při zátahu podle mluvčího CÚ Emanuela Breichy zde nalezli a následně kvůli podezření z porušení práv duševního vlastnictví zadrželi více než 860 kusů zboží.

"Mezi zadrženým zbožím převládaly hračky, textilní a obuvnické výrobky. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena částkou přesahující dva miliony korun. Padělky značek Hello Kitty, My Little Pony, Lego, Nike, Audi, Harley Davidson a mnoha dalších nebyly přímo nabízeny k prodeji, ale uloženy v prostorech provozovny dočasně nepřístupných veřejnosti v důsledku realizace opatření proti nákaze coronavirem," uvedl Emanuel Breicha a dodal, že zadržené zboží bylo uloženo ve skladech celní správy.

Kontroly zaměřené na oblast dodržování práv k ochranným známkám podle jeho slov samozřejmě probíhají i mimo předvánoční čas. "Pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj se do boje proti padělání a pirátství zapojují dlouhodobě, přičemž využívají svých pravomocí vycházejících z národní i evropské legislativy," doplnil.