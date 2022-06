​Jak informoval tiskový mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj Radek Kréda, během kontrolní akce zastavily mobilní hlídky v blízkosti bývalého hraničního přechodu Dolní Dvořiště tři kamiony, u kterých zjistily porušení zákona o odpadech. "Ve dvou případech se jednalo o soupravy české imatrikulace, které převážely jiný druh zboží, než bylo uvedeno v předložených dokumentech. Řidiči vezli z Rakouska do společnosti v Českých Budějovicích tašky, cihly a keramické výrobky zařazené do položky odpadu tzv. keramické odpady," uvedl s tím, že provedená kontrola však zjistila, že se jedná o směs betonu, cihel, omítky, kamenů a zeminy. "A tak tato směs neodpovídala zmíněnému zařazení do položky odpadu," dodal Kréda.