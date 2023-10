Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové měl osmatřicetiletý Petr Š. za utržené peníze z kopání drahých kamenů financovat nákup drog od roku 2015 až do loňska, přijít si měl na více jak 1,3 milionu. Svým počínáním měl navíc zavinit smrt nezletilé dívky. Ta zesnula loni v květnu na následky jím podané dávky pervitinu aplikované injekční stříkačkou do žíly. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 10 do 18 let. Matka zesnulé dívky požaduje prostřednictvím své zmocněnkyně, právničky Zuzany Frantíkové, náhradu nemajetkové újmy ve výši milion korun.

„V díře jsme byli tak třikrát, čtyřikrát v týdnu, čtyři až pět hodin. Navzájem jsme se zvali na pervitin.“

Petr Š. měl bydlet v Besednici, Českých Budějovicích i Trhových Svinech. Na kameny chodil do známých lokalit jako je Nesměň, Krasejovka, okolí Svinů a další místa. Myslel si, že se kopáním a obchodem s drogami snad zbaví dluhů? V pondělí se sedíc v lavici obžalovaných setkal tváří v tvář se svými kumpány, „kamarády“, odběrateli a uživateli pervitinu i jednou expřítelkyní, která ho prý „k smrti“ nenávidí.

Dvojice z díry

Svědecké výpovědi se často shodovaly. Točily se kolem drog a jejich užívání i kopání vltavínů. „Známe se od dětství, snad od školky, jsme z jedné vesnice. Kopal jsem s ním vltavíny, než jsem šel do výkonu trestu za opakované řízení bez papírů, kopali jsme na Krasejovce a tak různě,“ vypovídal první ze svědků, muž středních let.

Zelená horečka se šíří. Jihočeští policisté bojují s kopáči vltavínů

Prý stačí najít díru nebo si otevřít vlastní a kopat tak do dvoumetrové hloubky. „V díře jsme byli tak třikrát, čtyřikrát v týdnu, čtyři až pět hodin. Navzájem jsme se zvali na pervitin. Bral jsem i kokain, kouřil trávu a pil pivo, teď už neužívám. Vždy sem jen šňupal, nikdy jsem si nepíchal,“ tvrdil soudnímu senátu v čele s předsedkyní Soňou Fišerovou Biskupovou.

Nelegálnímu kopání polodrahokamů se věnovali s obžalovaným ve dvojici. „Vždy jsme byli dvojička, potkávali jsme jiné dvojice, tak jsme různě s nimi taky měnili, ale nikdy ne za peníze,“ podotýkal k soudnímu senátu. Drogy zdarma byly prý kompenzací za rizikové kopání, od Petra Š. prý tak v období od roku 2021 do loňska odhadem dostal 20 až 30 gramů pervitinu na přilepšenou a nikdy neplatil.

Kopáči často komunikovali formou sms i přes messenger, stejně tak se domlouvali na předávání drog. Obvyklá dávka prý byla 0,2 gramu. Vyhrožoval a vydíral je prý další narkoman, a tak mu vždy raději dali drogy zdarma, aby měli pokoj. „Nenechal nás kopat v klidu, proto mu Petr posílal perník. Odebral určitě tak 50 gramů, většinu dostal, protože nikdy neměl peníze,“ komentoval.

Kamarád z práce už platil

Další muž tvrdil, že se poznali na pracovišti v českobudějovické firmě. „Kamarádili jsme se, svěřovali se, začali jsme spolu chodit na kameny, vltavíny. Brali jsme spolu denně pervitin, injekčně. Nevím přesně jaké množství, asi půl gramu,“ odhadoval. Když kopali, denně vydělali prý každý dva až tři tisíce. Nemuseli tak mít stálou práci, peníze na drogy jim stačily z nelegální činnosti.

Pervitin od něj prý kupoval podobně jako ostatní za 500 korun 0,2 gramu, za tisíc 0,5 gramu a za dva tisíce celý gram. „Pervitin mi poskytoval, dokud ho nesebrali, měl jsem více dodavatelů, ale většina sedí,“ popsal.

Šifrovaná komunikace

I další potvrdili například komunikaci pomocí různých hesel. Bankovky označovali jmény osobností na nich vyobrazenými. Tak, aby jejich dealer věděl, za kolik si chtějí nakoupit. „Přijedu s Palackým nebo Frantou znamenalo za tisíc, s Božkou za pět set, s Emou za dva tisíce. Za tisícovku bylo taky Lipo, pět piv bylo za pět set, 8+2 piva za osm set a dvě stě,“ vysvětlovali soudkyni a přítomným v jednací místnosti. Pervitin označovali taky jako Lipánek či krmivo. Obžalovaný jej prý nakupoval hlavně v západních Čechách, jezdil do Plzně, ale třeba také až do Teplic v Ústeckém kraji.

Kopáči vltavínů i balkánští hledači pokladů. Místo zločinu se točilo u Nesměně

Půjčovali si také navzájem peníze. Petr Š. je však včas nevracel. „Jsem bývalý uživatel, bral jsem šest let. Přestal jsem kvůli dítěti a sociálce, chodím často na testy,“ uváděl další muž, který od obžalovaného dostal dluh zpět až po roce. „Vzal jsem od něj celkem asi 15 gramů, nakupoval jsem si dopředu do zásoby. Myslím, že asi pětkrát po třech gramech, ale nedokážu to říct přesně,“ vypravoval.

Naštvaná bývalka

Nejemotivnější byla výpověď jeho krátkodobé expřítelkyně. „Upřímně ho skoro neznám a znát ho nepotřebuji. Měsíc jsem s ním chodila, byla jsem jeho přítelkyně. Poskytoval mi pervitin pro vlastní potřebu, šňupala jsem ho dost,“ uvedla.

Seznámila se s ním prý přes kamarádku, která ji k němu přivezla. „Chtěla jsem to zkusit, tak jsem si šňupla. Drogy mě zajímají, ale dostala jsem halucinace a skončila v nemocnici, hospitalizovaná na psychiatrii čtrnáct dní. Byla to nehoda, asi špatná kvalita drogy,“ dodávala drobná blondýnka.

Když prý přišla na to, co je zač, raději utekla. „Když jsem poznala, co je to za člověka, hajzla, rychle jsem utekla. Půjčila jsem mu třicet tisíc a nevrátil je,“ rozčilovala se.

Její tvrzení se však rozcházelo s výpovědí u policie. Tam řekla do protokolu, že drogy brala už od 17 let. „To byla křivá výpověď, to jsem lhala. Nyní mluvím pravdu, už jsem čistá a nezajímají mě tyhle nesmysly,“ zvedala hlas, tak že jí musela soudkyně usměrňovat.

Rozešla se s ním prý proto, že našla injekční stříkačky. „Je to feťák, narkoman, nechci s ním mít nic společného. Našla jsem ve skříni v kyblíku použité stříkačky, udělala jsem si tak o něm obrázek. Předtím jsem u něj zůstávala, protože jsem ho měla ráda, nechtěli mě nikde zaměstnat, protože jsem skončila na psychiatrii,“ popisovala o dost let mladší žena.

Pervitin jako podmínka k intimnostem?

„A co sex, dával vám drogy, aby vás uváděl do nějakého stavu, abyste mu lépe vyhověla v jeho potřebách? Byla to jeho podmínka?“ ptala se soudkyně. „Mojí podmínkou to nebylo, jeho ano. Normální sex vypadá jinak, byl to podvod, ne z mé strany,“ naznačovala se slovy, že to dělali i dvakrát denně po dobu celého měsíce. „Byla jsem hloupá, mladá holka. Bylo mi jednadvacet let, když jsem ho potkala. Předtím jsem kouřila jen marihuanu asi dva roky," tvrdila.

S drogami prý skončila sama bez odborné pomoci před třemi lety, žádné kameny a vltavíny jí prý Petr Š. nikdy neukazoval, ani si nevšimla, kde a odkud drogy bral. „Nepracoval vůbec a peníze taky neměl,“ uváděla dále.

Obžalovaný však dívku také kompromitoval a označil za nevěrohodnou. Když se prý potkali, měla přítele, u něj si šňupla a po třech hodinách ji měl v posteli. „Zrovna se rozcházeli, měli jsme sex hned po třech hodinách. Když jsem pak usnul, tak mě okradla o klíče, pervitin i mobil. Pak jsem ji navštívil v nemocnici a přinesl kytku, doma se proto pohádala s přítelem a nastěhovala se ke mně,“ podával svou verzi s tím, že drogy jí naopak nechtěl dávat, tak proto ho prý opustila.

Soud pokračuje v dokazování celý týden, další nařízené termíny jednání jsou v polovině října. Někteří svědci, uživatelé drog a kopáči, jsou špatně zastižitelní, některé tak bude muset soud pravděpodobně nechat předvést policií, nebo se obejít bez jejich výpovědí.